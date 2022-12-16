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Ру Тат
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Происшествия
16 декабря 2022  09:25
Полина Шевчук

Треть погибших в ДТП в Татарстане пешеходов переходили дорогу в неположенном месте

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За 11 месяцев 2022 года на дорогах республики погибли 73 пешехода. Об этом накануне рассказали на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению БДД.

Стоит отметить, что 23 пешехода стали жертвами ДТП, потому что переходили дорогу в неположенном месте.

«Еще 14 человек насмерть сбили на пешеходных переходах, 12 стали жертвами ДТП, когда шли вдоль проезжей части. Еще 12 пешеходов сбили, когда они находились на проезжей части. Примечательно, что 9 человек из общего числа погибших в ДТП пешеходов были пьяны», – уточнили на комиссии.
 


 



 

#сбили пешеходов #комиссия бдд
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