Порядка 30% автолюбителей из Казани в машине слушают песни, которые не включают при наличии пассажиров. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисами «Звук» и «СитиДрайв», который есть в распоряжении «Татар-информа».

Каждый десятый казанец при езде в одиночестве любит включать музыку на полной и подпевать.

Музыка в автомобиле настолько важна для некоторых водителей, что ради любимой композиции они готовы потратить дополнительное время на дорогу. Так, 13% участников опроса признались, что могут намеренно выбрать более длинный маршрут, чтобы дослушать песню до конца.

При этом большинство казанских автомобилистов не воспринимают музыку как обязательную часть поездки. Для 41% респондентов она служит лишь спокойным звуковым сопровождением. Еще 6% опрошенных, напротив, предпочитают передвигаться на машине в полной тишине.