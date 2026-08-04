Каждый третий казанец экономил на себе ради свадьбы друзей

Свадьба становится заметной статьей расходов для гостей, включая подарки, наряды и дорогу. Альфа-Деньги выяснили, сколько жители Казани готовы потратить на свадьбу друзей или родственников.

Согласно исследованию, чаще всего казанцы выделяют на участие в свадьбе от 10 до 20 тысяч рублей – так ответили 45% опрошенных. Еще 37% укладываются в сумму до 10 тысяч рублей. Бюджет от 20 до 30 тысяч рублей готовы потратить 9%, от 30 до 50 тысяч – 5%, от 50 до 100 тысяч – 1%.

Для многих такие траты становятся весомыми. 32% жителей Казани рассказали, что им приходилось сильно сокращать другие расходы. Еще 22% пользовались заемными средствами: 11% оплачивали участие кредитной картой, 7% занимали у друзей или родственников, 4% брали кредит.

По полученной информации, самой заметной статьей расходов стал денежный подарок – его выбрали 64% опрошенных. На втором месте – покупка наряда (55%). Еще 34% назвали траты на другой подарок, 31% – услуги красоты, 28% – проезд, 12% – участие в девичнике или мальчишнике, 10% – проживание в другом городе.

Также 43% казанцев считают, что траты гостей на свадьбу оправданы, если не выходят за рамки личных возможностей. 14% уверены, что свадьба близких стоит таких расходов. При этом 15% считают, что участие в свадьбе обходится слишком дорого, а 9% убеждены, что гость не должен нести серьезную финансовую нагрузку. Для 19% все зависит от близости с молодоженами.