Каждый третий билет по Пушкинской карте покупают в кино, каждый шестой – в музей

ВТБ подвел промежуточные итоги работы программы «Пушкинская карта», которая в сентябре отметила 5-летний юбилей. За время ее работы участники купили 115 млн билетов на культурные мероприятия на сумму более 57 млрд рублей.

Чаще всего по Пушкинской карте молодые люди ходили в кино (37%), театры и дома культуры (по 17%), музеи (16%), концерты (6%), библиотеки (4%). Третьяковскую галерею в рамках программы посетили 814 тысяч раз, Мариинский театр – 285 тысяч. Самым популярным фильмом, который посетили по Пушкинской карте в этом году, стал «Чебурашка 2» – более 1 млн купленных билетов.

За 9 месяцев 2026 года ВТБ выдал 7,3 млн Пушкинских карт, по которым было куплено 13 млн билетов. Самыми активными регионами по оформлению карты стали Чувашская Республика (76% ребят 14-22 лет уже оформили карту), Республика Татарстан (69%), Оренбургская область (68%), Удмуртская Республика и Тамбовская область (по 67%).

«За 5 лет Пушкинская карта уже доказала свою востребованность, что подтверждают более 100 млн купленных билетов на культурные события по всей стране. Банк продолжит поддерживать этот проект, чтобы миллионы молодых людей развивались и узнавали новое для себя, а программа оставалась удобной и доступной», – отметил Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ.