«Каждый слог, каждое звучание его рифм, бунтарский характер Такташа влюбили меня»

Накануне в Казани в новом здании театра имени Галиаскара Камала состоялась заключительная часть проекта, посвященного творчеству Хади Такташа. Мероприятие прошло в виде музыкально-поэтического вечера, на котором зрители смогли прослушать стихи конкурсантов. Каким был жизненный путь Хади Такташа? Кто же занял призовые места? Подробнее – в репортаже.





Фото: © «Миллиард.Татар»

Как развивался проект, посвященный Хади Такташу

Идея проекта, посвященного жизни и творчеству Хади Такташа, возникла в 2023 году по инициативе АО «Татмедиа», предложившего проводить чтения у памятников татарским поэтам. Проект был реализован в несколько этапов: во-первых, в течение лета на радиостанциях «Китап», «Тәртип» транслировался цикл передач «Такташлы җәй». Во-вторых, был организован литературный конкурс для молодых татарских поэтов, целью которого было создание произведений в стиле Такташа, известного своим уникальным слогом. На конкурс, который проходит в три этапа (сбор, оценка, награждение), уже поступило более 20 работ от авторов из разных районов Татарстана, городов Казани и Набережных Челнов, а также из Турции.

В-третьих, был проведен лекторий «Билгеле/билгесез Такташ» под руководством Милеуши Хабутдиновой, на котором обсуждались вопросы, связанные с местом Такташа в татарской и мировой поэзии, его личной жизнью и мифологией его образа. Лекция, прошедшая в Национальной библиотеке Казани, вызвала большой интерес. В-четвертых, была организована пешеходная экскурсия «По следам Такташа», которая прошла по значимым для поэта местам и завершилась возложением цветов на его могилу.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Воспоминания писателей о Хади Такташе

На мероприятии ведущий Фанис Зиганшин зачитал отрывки воспоминаний разных писателей о Хади Такташе. Среди них были Наки Исанбет, Владимир Лавришенко, Габдулла Нуркин, Марсель Ахметзянов и другие.

По воспоминаниям, к Такташу, когда он жил на Лубянке в Москве, приехал приятель. Дойдя до его двери, он постучал, и к нему вышел не сам поэт, а сосед, живущий по правую сторону. Он с удивлением и неким страхом спрашивает у гостя: «Неужели вы его знаете? Что это за человек?» Этот вопрос оказывается весьма неожиданным, к тому же он начинает говорить о том, что с тех пор, как Такташ переехал сюда, никто не может нормально поспать. Из его квартиры доносится шум, крики, как будто он лазит по стенам всю ночь и не утихает. Из-за этого многие начали думать, что там живет сумасшедший. Приятель, выслушав это, говорит: «Какой сумасшедший? Вы что? Там живет поэт!» Дальше по воспоминаниям можно узнать, что Хади Такташ был весьма хозяйственным и сам готовил себе еду. Он признавался приятелю в том, что он пишет стихи по ночам и часто читает и придумывает их вслух, так как таким образом он лучше понимает, как они звучат, и только потом записывает то, что ему показалось лучше, и все свои стихи он знает наизусть. По воспоминаниям его жены, в то время, когда Такташ собирался в поездку, во всей суматохе он не успел попрощаться с ней и уехал. Когда уже было преодолено около 3-4 км, поэт резко задумался о том, попрощался ли он с женой. Все его товарищи говорили, что он это сделал, но Хади Такташ развернул коней и уехал обратно домой. Как писала его жена, в этот день ее муж остался дома.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Награждение победителей

Во второй половине мероприятия были выступления победителей конкурса. Для их поздравления на сцену был приглашен депутат Государственного Совета РТ и гендиректор ТНВ Ильшат Аминов. Он поблагодарил организаторов за такое прекрасное мероприятие. «Они сегодня обновили нашу любовь к Хади Такташу, творчеству и стихам», – отметил он.

Среди победителей были Зухра Рамазанова со стихотворением «Бу тормышлар һаман син язганча», которая заняла 3-е место, Гульназ Ахмадиева со стихотворением «Безнең якта көн дә таңнар ата…», Илнар Фатыйхов – «Караңгыдан күпләр куркып кача», Гулюса Батталова – «Иләктән Иләнгәннәр», которая, как и Булат Ибрагимов со стихотворением «Үзгәрми бу заман», заняла первое место.

Фото: © «Миллиард.Татар»

«Этот период был тяжелым и противоречивым для всей татарской поэзии, так же как и для творчества самого Хади Такташа. Его путь нам еще учить и учить, даже я, на первый взгляд, думаю, что знаю его хорошо, однако читая его стихи или песни, на которые он писал текст, задумываюсь о новых ассоциациях и в голову приходят новые мысли. Начиная с его первого стиха, заканчивая его поздним творчеством, каждое произведение остается в памяти, и оказывается, именно это качество и определяет его творчество как классику. Услышав стихи конкурсантов, я понял, что они смогли открыть творчество Хади Такташа с новой стороны, за что я склоняю голову перед ними», – высказался Альфат Закирзянов под конец мероприятия.

Фото: © «Миллиард.Татар»

«Точно не помню, как мы познакомились...»

Своими эмоциями от участия в конкурсе поделилась Гульназ Ахмадиева. Она отметила, что была рада участию в этом конкурсе. Он ее сразу заинтересовал, потому что Гульназ никогда не была равнодушна к творчеству Такташа. «Точно не помню, как мы познакомились... Вероятно, это был 7-й класс. Помню, давали выучить наизусть стихотворение «Мокамай». Выучив наизусть слово за словом, строку за строкой, строфу за строфой, я выучила его целиком. То же самое произошло и с «Алсу». Каждый слог, каждое звучание его рифм, бунтарский характер влюбил меня уже с тех пор», – рассказала конкурсантка.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Для участия необходимо было написать стихотворения, похожие на стилистику Такташа или посвященные поэту. Специально для конкурса Гульназ написала только одно стихотворение, потому что его творчество и так повлияло на ее и получилось так, что у них схожая стилистика в произведениях. А победа ее очень порадовала. По ее мнению, такие конкурсы помогают смотреть на авторов с другой стороны, изучать их творчество и дальше.

Автор: Илюза Исхакова