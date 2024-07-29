Каждый шестой россиян готов переехать в Казань ради работы

Фото: © «Татар-информ»

Казань попала в топ городов, куда хотели бы перебраться россияне ради постоянной или проектной работы при подходящих условиях. За переезд в столицу Татарстана проголосовал каждый шестой житель нашей страны (16%), пишут «Известия».

Самым желанным городом для возможного переезда стал Санкт-Петербург. В «культурную столицу» переехали бы 42% опрошенных. Второе место заняла Москва (38%), а топ-3 замкнул Сочи (28%). На 4-м и 5-м местах расположились Калининград (24%) и Краснодар (22%). В топ-10 также попали Нижний Новгород (13%), Екатеринбург (11%), Владивосток (10%) и Новосибирск с Ростовом-на-Дону (по 8% в обоих городах).

В среднем по России 42% граждан заявили о готовности перебраться в другой город ради классной работы. Еще 10% сказали, что не против переехать, но такой необходимости пока не было, а 7% уже переехали.

Большая часть готовых к переезду – это россияне в возрасте от 35 до 39 лет (19%). Участники опроса в возрасте 55 лет и старше, как правило, отвечали, что «готовы к смене места жительства, но у них не было такой необходимости». А среди тех, кто уже переехал в другой город ради работы – большинство в возрасте от 50 до 54 лет.