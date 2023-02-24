Каждый седьмой казанец продлит празднование 23 Февраля отпусками и отгулами

Выходные по случаю Дня защитника Отечества за счет отпуска или отгулов намерены продлить 14% работающих жителей Казани. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Несколько чаще представителей других возрастных категорий будут брать отпуск респонденты моложе 34 лет. Среди людей этого возраста соответствующий ответ дали 28% опрошенных.

При этом 23 Февраля казанцы считают в первую очередь праздником военнослужащих. Как профессиональный праздник всех военных День защитника Отечества воспринимают 44% горожан, как праздник всех мужчин — 36%.

Опрос проводился с 31 января по 9 февраля 2023 года. Организаторы не уточняют, сколько именно жителей столицы Татарстана приняли в нем участие.