news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 24 февраля 2023 06:16

Каждый седьмой казанец продлит празднование 23 Февраля отпусками и отгулами

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Выходные по случаю Дня защитника Отечества за счет отпуска или отгулов намерены продлить 14% работающих жителей Казани. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Несколько чаще представителей других возрастных категорий будут брать отпуск респонденты моложе 34 лет. Среди людей этого возраста соответствующий ответ дали 28% опрошенных.

При этом 23 Февраля казанцы считают в первую очередь праздником военнослужащих. Как профессиональный праздник всех военных День защитника Отечества воспринимают 44% горожан, как праздник всех мужчин — 36%.

Опрос проводился с 31 января по 9 февраля 2023 года. Организаторы не уточняют, сколько именно жителей столицы Татарстана приняли в нем участие.

#День защитника Отечества #SuperJob.ru #опрос
autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное