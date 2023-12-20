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Спорт 20 декабря 2023 10:28

Каждый район Татарстана проведет минимум 10 спортивных мероприятий в новогодние праздники

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В новогодние каникулы в каждом муниципальном образовании Татарстана планируется провести не менее десяти спортивных мероприятий. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр спорта республики Владимир Леонов.

«С 1 по 8 января мы традиционно в стране проводим Декаду спорта и здоровья. В каждом муниципальном образовании пройдет не менее десяти спортивных мероприятий по разным видам спорта», — пояснил спикер.

Запланированы также спортивные мероприятия среди людей пенсионного возраста, лыжные гонки и многое другое, уточнил Леонов.

#Татарстан #спорт
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