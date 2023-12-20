Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Каждый район Татарстана проведет минимум 10 спортивных мероприятий в новогодние праздники
В новогодние каникулы в каждом муниципальном образовании Татарстана планируется провести не менее десяти спортивных мероприятий. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр спорта республики Владимир Леонов.
«С 1 по 8 января мы традиционно в стране проводим Декаду спорта и здоровья. В каждом муниципальном образовании пройдет не менее десяти спортивных мероприятий по разным видам спорта», — пояснил спикер.
Запланированы также спортивные мероприятия среди людей пенсионного возраста, лыжные гонки и многое другое, уточнил Леонов.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт