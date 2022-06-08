Каждый пятый татарстанец выступает за отстрел бродячих собак

Каждый пятый житель Татарстана поддерживает отстрел бездомных собак как способ борьбы с нападениями этих животных. Такой точки зрения придерживаются 22,5% жителей республики, следует из данных опроса, проведенного ИА «ПромРейтинг».

При этом сторонников радикального метода борьбы с бездомными животными среди татарстанцев больше, чем в Москве (15,5%) и в остальных регионах России (19,7%).

Это коррелирует с большей озабоченностью жителей Татарстана проблемой безнадзорных собак. Ее замечают 76,2% опрошенных в регионе по сравнению с 64% в столице и 73,6% в других субъектах Федерации.

Вместе с тем выступающие за отлов бездомных животных в республике всё равно преобладают — их 50,4%. Этот показатель примерно соответствует наблюдающемуся в остальной стране (50,2%) и даже выше, чем в столице РФ (46%).

Оценивают риск нападения бродячих собак на себя и своих близких как высокий 59,5% респондентов из РТ, 32,9% представителей Москвы и 58,5% жителей других регионов. Хоты бы один раз с нападением бездомных животных сталкивались 43,2% опрошенных из Татарстана, 38,7% москвичей и 46,6% жителей остальных субъектов Федерации.

Мужчины чаще женщин привлекают внимание уличных стай и в Татарстане, и в столице — на 8,2% и 12,9% соответственно. Представители сильного пола также чаще выступают за отстрел безнадзорных собак — на 7% в республике и на 18% в Москве.

Кроме того, по мнению 31,3% респондентов из РТ, в последние годы риск нападения увеличился. В Москве так считают только 5% опрошенных. Помимо прочего, в Татарстане «наиболее угрожающая ситуация <…> сложилась на окраинах крупных городов и в особенности в небольших населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек».

Жители республики полагают, что небольшие города способствуют формированию стай беспризорных собак за счет значительной кормовой базы и обилия личных дворовых животных в частном секторе, а также не имеют достаточных ресурсов для борьбы с ними.