Каждый пятый россиянин собирается потратить годовую премию на выплату долгов и кредитов

В этом году каждый пятый житель России из числа тех, кто может рассчитывать на так называемую тринадцатую зарплату, намерен потратить ее на выплату кредитов и долгов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Больше всего респондентов, 20%, предполагают потратить премию по итогам года на погашение кредитов, включая ипотеку, и возвращение долгов. При этом 12% опрошенных собираются инвестировать тринадцатую зарплату или добавить ее к своим накоплениям.

По 11% россиян готовы потратить годовую премию на путешествия и на семью. Еще 10% планируют купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности намерены потратиться 7% опрошенных.

Чуть меньше, 6%, потратят бонус на текущие нужды, в том числе на покупку продуктов и детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. По 3% респондентов направят дополнительные средства на свое обучение и на себя лично.

Кроме того, 2% рассчитывают купить гаджет, а по 1% — бытовую технику и деликатесы к новогодним праздникам. Оставшиеся 9% намерены потратиться на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и так далее.

По данным аналитиков сервиса, инвестируют тринадцатую зарплату и тратят ее на семью чаще мужчины. Доля вкладывающих годовую премию в путешествия, подарки и себя, выше среди женщин.

По сравнению с прошлым годом увеличилось число россиян, собирающихся направить дополнительные деньги на оплату кредитов и возвращение долгов, вложить их в накопления или инвестировать, а также потратить на семью и текущие нужды. Несколько уменьшилось количество готовых тратиться на путешествия, подарки, ремонт, обучение и деликатесы.

Опрос проводился в 382 населенных пунктах всех федеральных округов с 1 по 15 декабря 2021 года. Его участниками стали 1600 респондентов, ожидающих получения тринадцатой зарплаты или премии по итогам года.