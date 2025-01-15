Каждый пятый ребенок в Татарстане воспитывается в многодетной семье

В Татарстане сегодня проживает более 55 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 177 тыс. ребят до 18 лет. В республике растет число многодетных семей, сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на коллегии министерства в Казани.

«Каждый пятый ребенок в республике живет в многодетной семье», – сказала она.

Министр добавила, что республика проводит системную работу, направленную на преодоление бедности, в первую очередь, в многодетных семьях.

«Здесь республика демонстрирует стабильные результаты. Мы на четвертом месте после Ямало-Ненецкого округа, Санкт-Петербурга и Москвы», — заметила Зарипова.