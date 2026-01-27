Каждый пятый погибший в ДТП в Татарстане в прошлом году – пешеход

За прошлый год наезды на пешеходов в Татарстане составили 20% от общего числа смертельных ДТП. Об этом сегодня на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ сообщил главный госавтоинспектор по республике Рустем Гарипов.

«По итогам 2025 года произошло 3276 ДТП, в которых погибли 345 человек. Среди причин смертельных аварий – выезд на полосу встречного движения, наезд на пешехода, управление автомобилем в нетрезвом состоянии», – отметил Гарипов.

Он добавил, что 20% смертельных ДТП – это аварии с участием пешеходов.