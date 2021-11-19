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Ру Тат
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Строительство
19 ноября 2021  06:28

Каждый пятый квадратный метр жилья в Татарстане предназначен для обманутых дольщиков

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Каждый пятый квадратный метр жилья в сданных в 2021 году многоквартирных домах в Татарстане предназначен для обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба Фонда обманутых дольщиков республики. 

«Из 895 тыс. квадратных метров жилья 187 тыс. возведено в рамках действующих в Татарстане программ поддержки дольщиков. Сдано девять проблемных домов, из которых восемь — в Казани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что введенный в эксплуатацию объем жилья позволил восстановить в правах 2356 граждан.

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