news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 26 июля 2024 13:43

Каждый пятый клещ снятый с татарстанца носит в себе возбудитель боррелиоза

Скопировать ссылку

На сегодня исследовано более трех тысяч клещей снятых с людей, в 21% из них есть возбудители боррелиоза. Об этом на пресс-конференции о санитарно-эпидемиологической ситуации за июль 2024 года в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодняшний день в медицинские организации республики обратились около 6,5 тысяч человек по поводу присасывания клещей. Это на девять процентов ниже чем за аналогичный период прошлого года. На сегодня исследовано более трех тысяч клещей снятых с людей, в 21% из них есть возбудители боррелиоза. Это говорит о том, что клещи у нас инфицированы. Зафиксировано 13 случаев заболевания боррелиозом», – сообщила она.

По ее словам, на сегодняшний день обработки против клещей на территории Татарстана завершены. Всего было обработано около трех тысяч гектар.

#медицина
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2