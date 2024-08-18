Каждый пятый казанец с зарплатой от 100 тыс. мечтает выучить китайский язык

14% казанцев заявили, что хотели бы выучить китайский язык. Это второй по популярности ответ среди участников опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«С увеличением уровня доходов опрошенных растет интерес к китайскому языку: выучить его мечтает каждый пятый житель Казани с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Первое место традиционно занял английский язык. Такой вариант ответа выбрали 39% респондетов. Третье место разделили немецкий и японский языки, которыми интересуются по 5% опрошенных.

Далее следуют итальянский и французский языки — по 4% ответов, инспанский — 3%, арабский — 2%. 6% участников опроса выбрали турецкий, корейский, чешский, португальский языки, санскрит и другие варианты. Еще 10% заявили, что не хотят учить иностранные языки, так как как не выезжают за границу.

По данным организаторов опроса, мужчины чаще отдают предпочтение английскому и немецкому языкам, а женщины — японскому и французскому.