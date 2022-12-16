Каждый пятый из погибших в ДТП водителей в Татарстане был пьян

С начала года в Республике Татарстан в ДТП погибли 120 водителей. 78 смертельных ДТП, жертвами которых стали водители авто, произошли из-за выезда на встречную полосу. Об этом сообщили накануне на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения, которая прошла под председательством Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Шамиля Гафарова.

«Каждый третий погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности – это 37 человек. Каждый пятый погибший был в состоянии алкогольного опьянения», – подчеркнули на комиссии.

Стоит отметить, что жертвами ДТП стали 87 пассажиров. 12 из них не были пристегнуты ремнями безопасности.

