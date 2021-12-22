Каждый пятый инноватор Татарстана — из КНИТУ-КХТИ

В общей сложности 28 представителей Казанского национального исследовательского технологического университета стали победителями XVII конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»



В торжественном награждении приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Премьер-министр РТ Алексей Песошин. В этом году на конкурс поступило почти 2 тыс. заявок. В течение десяти месяцев инноваторы со всех регионов России направляли свои идеи, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Татарстана. Оргкомитет подвел итоги и определил победителей. Среди них — студенты, аспиранты и ученые КНИТУ-КХТИ.



Всего награждены 165 инноваторов. Двадцать восемь из них представляют КНИТУ-КХТИ, причем они присутствуют практически во всех номинациях конкурса.



«У нас есть план работ на ближайший год, созданный с учетом технических возможностей нашей кафедры и лаборатории испытания полимерных материалов КНИТУ, расположенной на территории „Химграда“. Плюс мы всегда открыты к сотрудничеству, ведь любая эффективная коллаборация ускоряет разработку», — поделился аспирант Александр Горбачев, победитель в номинации АО «Химград». Его работа связана с созданием композиционного материала на основе полиолефинов и модифицированных растительных наполнителей.