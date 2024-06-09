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СВО 9 июня 2024 09:00

Каждый призывник может заменить срочную службу на контракт и получить до миллиона рублей

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Каждый гражданин может заменить срочную службу на контрактную на тот же срок в один год. При этом призывник получит все единовременные выплаты: 195 тысяч рублей от Министерства Обороны РФ и 505 тысяч рублей, если подпишет контракт до 31 июля в Татарстане. Помимо этого, военнослужащий получит районные выплаты, и общая сумма может доходить до миллиона рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

«Есть несколько направлений, которые мы можем предложить при замене срочной службы на контрактную. О них мы можем рассказать на личном приеме в Пункте отбора на военную службу по контракту по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, дом 1/40», – сказал он.

Заявить о желании подписать контракт, каждый подпадающий под срочную службу мужчина может в военном комиссариате, куда его вызовут для прохождения медицинской комиссии. Там ему помогут подобрать часть, среди которых может оказаться и не принимающая участие в СВО. Все будет зависеть от количества вакантных мест, состояния здоровья призывника и его профпригодности.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40, тел. 8843 221 44 52.
#служба по контракту
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