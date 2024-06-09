Каждый призывник может заменить срочную службу на контракт и получить до миллиона рублей

Каждый гражданин может заменить срочную службу на контрактную на тот же срок в один год. При этом призывник получит все единовременные выплаты: 195 тысяч рублей от Министерства Обороны РФ и 505 тысяч рублей, если подпишет контракт до 31 июля в Татарстане. Помимо этого, военнослужащий получит районные выплаты, и общая сумма может доходить до миллиона рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

«Есть несколько направлений, которые мы можем предложить при замене срочной службы на контрактную. О них мы можем рассказать на личном приеме в Пункте отбора на военную службу по контракту по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, дом 1/40», – сказал он.

Заявить о желании подписать контракт, каждый подпадающий под срочную службу мужчина может в военном комиссариате, куда его вызовут для прохождения медицинской комиссии. Там ему помогут подобрать часть, среди которых может оказаться и не принимающая участие в СВО. Все будет зависеть от количества вакантных мест, состояния здоровья призывника и его профпригодности.