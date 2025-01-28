«Каждый покажет песню своей души»: Союз художников РТ организует большую выставку

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана 30 января откроется большая сборная выставка Союза художников Татарстана, регионального отделения Союза художников России.

«Произведения представят в четырех секциях – живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и скульптура. Это не тематическая выставка, поэтому каждый художник покажет песню своей души, то, над чем работал в ушедшем году – что его трогает, что его волнует. И это работы только за 2024 год», – рассказала «Татар-информу» секретарь правления Союза художников Татарстана Ольга Михасева.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

Заявки на участие в выставке подали более 90 художников, каждый примерно по две работы. Но, скорее всего, не все работы войдут в экспозицию, констатировала собеседница: под выставку отведены два зала на первом этаже галереи. На выставке покажут больше 100 произведений ведущих творцов современного искусства Татарстана и молодых авторов.

«Таким образом мы отчитываемся перед Министерством культуры (в их ведомстве находятся все творческие союзы), перед Союзом художников России и перед обществом, что наш Союз существует, он живой, действующий, художники творят, развиваются», – пояснила Михасева.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

Союз Художников Татарстана как региональное отделение Союза художников России существует с 1936 года. Тогда его называли Союз Советских художников ТАССР. С 1957-го его переименовали в Татарское отделение Союза художников СССР, затем – Татарское отделение Союза художников РСФСР, после называли Союзом художников ТАССР. Сейчас в Союзе состоят 180 человек, в том числе члены Академии художеств России и Петровской академии наук и искусств, заслуженные художники России, народные художники и заслуженные деятели искусств Татарстана, Лауреаты госпремий.

Большую сборную выставку Союза художников Татарстана можно посетить до 28 февраля.