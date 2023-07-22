«Каждый найдет себе книгу по душе»: в Казани прошел фестиваль «Книжный экватор»

Праздник для любителей литературы состоялся в парке казанского жилого района «Салават Купере». Более 700 человек посетили фестиваль «Книжный экватор», где на соседних площадках в дополнение к самой книжной ярмарке развернулись мастер-классы, выставки, перформансы и лекции.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

С самого утра внимание местных жителей привлекла масштабная книжная ярмарка от ведущих издательств России. Более тысячи книг от 12 книгоиздателей были привезены в микрорайон на окраине Казани, рассказала директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

«Решили провести летний выездной фестиваль именно на территории жилого комплекса, поскольку это очень развитый район. Это удачное место: конечно, он социально сложный, далеко от центра, но в то же время он самый активный. Казанцы любят читать, особенно бумажные книги. Они востребованы больше электронных, именно на них мы видим спрос», — объяснила она.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ«

На ярмарке были представлены в основном наиболее продаваемые книги — от классических до современных. В том числе — множество подростковых бестселлеров и сборников стихов для детей.

«На фестивале множество площадок, где каждый найдёт себе книгу по душе, всё рассчитано на массового читателя. Достаточно активно идет книготорговля, казанцы с удовольствием скупают литературу», — заметила директор Нацбиблиотеки РТ.

Для детей были организованы мастер-класс по изготовлению книжных открыток и танцевальный флешмоб. Кроме того, они могли испытать свои силы, разгадывая кроссворды.

Продолжением книжного праздника стали лекции российских писателей, которые поделились с казанцами рекомендациями для чтения и секретами написания книг различных жанров.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Хедлайнером фестиваля стала известная писательница, автор детективных романов, сценарист, переводчица и телеведущая Татьяна Устинова.

Писательница заметила, что приехала на встречу с читателями, чтобы в режиме открытого разговора узнать, какие книги интересуют казанцев, и поделиться секретами профессии. Она уверена, что фестиваль дарит местным жителям новые впечатления и возможность пообщаться с любимыми авторами.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Устинова подчеркнула, что любит столицу Татарстана за интересные места и национальный колорит. «Для меня столица Татарстана — это нечто особенное: здесь многое связано с моей семьей, мою годовалую маму сюда эвакуировали от бомбежек. Во взрослом возрасте меня приглашал Тимур Бекмамбетов, чтобы я писала детектив о пропаже Казанской иконы Божией Матери», — отметила она.

В завершение вечера публике представили выступление уличного театра и большой концерт «Книга и кино» от оркестра «Анимато».

Организовали фестиваль Министерство культуры РТ, Национальная библиотека РТ, Республиканская юношеская библиотека, Республиканская детская библиотека имени Роберта Миннуллина и Централизованная библиотечная система Казани при поддержке Дирекции парков и скверов столицы Татарстана.