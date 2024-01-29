«К нам переезжают, рожают детей — это главная победа»: Пестрецы приняли автобусный тур

Фото: Люция Сиразеева

Сегодня Пестрецы окрыли автобусный марафон «Татарстан — Республика Достижений» в Заволжской зоне. В зале районного Дома культуры собрались активисты района, коллективы различных предприятий, организаций, предприниматели, главы сельских поселений.

Спикерами мероприятия стали депутаты Госдумы РФ Татьяна Ларионова, Рустам Калимуллин, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, глава Пестречинского района Ильхам Кашапов. Сначала они ознакомились с фотовыставкой о достижениях района, республики и всей страны в целом, а затем обсудили это во время панельной дискуссии. Большое внимание обратили на реализацию национальных проектов. Подчеркнули тот факт, что каждый из них модернизуется в недрах своей программы и темы.

Фото: Люция Сиразеева

«Начинали мы капитальный ремонт образовательных учреждений, не предусматривая вопросы оборудования и замены мебели. Сейчас это уже предусмотрено. И в каждом национальном проекте сегодня совершенствование механизмов, безусловно, есть, было и будет», — отметила Татьяна Ларионова.

Фото: Люция Сиразеева

Как считает глава района Ильхам Кашапов, положительная демографическая ситуация — показатель того, что местность привлекательна для жизни и развития молодых семей.

«Я считаю, что это главная победа. К нам переезжают жить, учатся, работают, рожают детей. Как раз национальные проекты „Демография“, Образование» позволяют нам добиваться комфортных условий для воспитания и образования наших детишек», — заключает он.

Пестречинский район активно работает во всех направлениях по национальным проектам. Так, благодаря нацпроекту «Демография» построены 4 детских сада на 780 мест; получен автотранспорт для доставки лиц старше 65 лет в медицинские организации, в том числе с посещением гериатрического кабинета, который был открыт в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

В Центральной районной больнице проведен ремонт, получено современное медицинское оборудование. В декабре прошлого года открыли кабинет маммографии — теперь пациентам не нужно выезжать за пределы района, чтобы пройти обследование. Кстати, врачебная амбулатория на сто посещений в день по обновленному проекту, соответствующая всем стандартам, первой была построена именно в Пестречинском районе — в деревне Куюки. Всё это позволяет сохранить в районе естественную прибыль населения (+4,5 на 1000 населения, для сравнения по РТ: 1,5).

Национальный проект «Жильё и городская среда» помог благоустроить общественные пространства в районе. Появились комфортные парки не только в районном центре (в Пестрецах — их 4), но и еще в 5 населенных пунктах. Этот нацпроект позволил создать современные условия для обучения детей Пестречинского района. Так, в ЖК «Усадьба Царево» четвертый год функционирует многопрофильный лицей «Прогресс» на 1224 места. В деревне Куюки уже на средства республиканского бюджета построен второй такой объект — технологический лицей «Алгоритм». Пестречинский район — единственный сельский район в республике, где построены две такие большие современные школы. Обновлению материально-технической базы для формирования у школьников современных технологических и гуманитарных навыков способствует нацпроект «Образование» — в 9 школах района появились оборудованные «Точки роста».

Большое внимание в районе уделяется сохранению экологии. Ведется работа по восстановлению лесов, строятся очистные сооружения. В Пестрецах и Кощаково построены новые биологические очистные сооружения, а в ЖК «Усадьба Царево» проведена реконструкция очистных сооружений.

Для развития района приоритетным является реализация новых инвестиционных бизнес-проектов. Упор делается на развитие малого и среднего бизнеса. Доля их продукции в общем объеме валового территориального продукта составила 32,5 %. В районе зарегистрировано более 6 тысяч человек в качестве самозанятых. Рост за год составил 31%. Благодаря государственной программе по оказанию социальной помощи по организации самозанятости в 2023 году 38 самозанятых района получили до 350 тысяч рублей и запустили свое дело. Напомним, Пестречинский район в рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов республики занимает 5-е место из 45 районов и городских округов.

После официальной части присутствующие посмотрели концертную программу от Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек» и коллектива ABIEM Project. Автобусный марафон продлится до марта, он охватит 29 районов.

Фото: Люция Сиразеева