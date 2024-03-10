«Каждый мужчина должен служить»: в Альметьевске продолжается набор на контрактную службу

В Альметьевском военкомате продолжается набор на контрактную службу. Представители военных баз, расположенных в различных регионах страны, озвучили условия службы в своих воинских частях.

«Просто уж каждый мужчина должен служить. Тем более дети растут, поколение. Чтобы они гордились своими отцами, ну и, как говорится, уж за Родину», — говорит кандидат на контрактную службу.

У мужчины жена и двое маленьких детей. Решил заключить контракт, семья его решение поддержала. Другой молодой человек заключил договор на один год. Ему 19 лет, и служить Родине — его мечта.

«Мужество, патриотизм, с детства хотелось поступить на службу», — поделился контрактный служащий.

Представитель 201-й военной базы в Таджикистане приглашает на собеседование желающих. Средняя заработная плата от 59 тысяч рублей в зависимости от выслуги лет. Год службы идет за три.

«В первую очередь желание, а, во-вторых, физическая подготовка, развитость физическая и, в-третьих, отсутствие судимости, ну и загранпаспорт», — говорит представитель 201-й военной базы из Таджикистана.

Представитель 12-го главного управления Мурманской области приглашает на службу по контракту с минимальным контрактом от 2 лет. Заработная плата от 48 тыс. рублей. Есть возможность получить высшее образование, а с ним и офицерские должности. Кроме того, есть доплаты за службу на севере, а также полноценный паек. Отпуск составляет 45 дней.

«Критерии отбора военнослужащих у нас серьезные, это прохождение полиграфа, и здоровье должно быть на высоком уровне. Также нужно пройти психологические тесты, и военнослужащий должен быть не судим», — перечисляет условия представитель 12-го главного управления Мурманской области.

В обоих случаях служба проходит в военном городке. При подписании контракта выделяется жилье в зависимости от семейного положения. Имеются садики и школы, а также гражданские вакансии для супругов.

«Работает постоянный инструктор пункта отбора. В течение трех дней он проводит весь отбор с гражданами, и на пятый день уже можно убывать», — старший инструктор пункта отбора на службу по контракту, прапорщик Николай Ильин.

Пройти военно-врачебную комиссию можно за сутки, а оформить документы помогут сотрудники штаба. Также оказывается помощь для семей кандидатов. Комиссариат города сообщил о выплате в размере от 100 до 300 тыс. рублей кандидатам при подписании контракта от предприятий района. И 205 тыс. рублей от ДОСААФ Республики Татарстан.

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