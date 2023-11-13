«Каждый мужчина должен отслужить, пришло и твое время»: как в РТ провожали призывников

Несколько десятков парней отправятся служить в Южный военный округ России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Будущие моряки, десантники и пехотинцы

Сегодня на сборном пункте Военного комиссариата РТ прошла торжественная отправка призывников осеннего призыва на срочную службу в армию. Несколько десятков парней отправятся служить в Южный военный округ России. Будущие моряки, десантники и пехотинцы поделились своими эмоциями перед первым серьезным испытанием в их жизни.

На сборный пункт приехали ребята из разных районов республики – первым делом после распределения по войскам их обеспечили необходимым обмундированием.

Альбина Тилова: «Те, кто отправляется в Южный военный округ, получают дополнительно летние берцы и кепки. На место несения службы они отправляются полностью укомплектованные» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы выдаем индивидуальный ряд вещевого имущества: начиная от носков и носовых платков, заканчивая зимними куртками. Всего 21 наименование для каждого призывника. Сейчас мы подготовили комплекты для таких родов войск, как сухопутные, военно-космические силы, ВДВ и ВМФ. Кроме этого, те, кто отправляется в Южный военный округ, получают дополнительно летние берцы и кепки. На место несения службы они отправляются полностью укомплектованные», – рассказала начальник вещевого и продовольственного отделения подготовки к призыву граждан Военного комиссариата РТ Альбина Тилова.

С поставкой обмундирования проблем нет никогда. Заранее все просчитывают и подготавливают. Так что родителям можно не переживать – их сыновья будут нести службу в теплой и удобной форме.

С поставкой обмундирования проблем нет никогда. Заранее все просчитывают и подготавливают Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В ВМФ самая красивая форма, которую я когда-либо видел»

Многие призывники поделились: мыслей «косить» от армии не было. Все понимают, что служба в армии – это долг каждого мужчины, ну а некоторые едва ли не с детского сада мечтали примерить военную форму.

18-летний Адель Бикмухаметов из Казани отправится служить в морскую пехоту.

«Могу сразу сказать: в ВМФ самая красивая форма, которую я когда-либо видел. Это была моя мечта с детства – пойти именно в эти войска, по стопам деда. Кстати, он служил тоже в Севастополе, куда отправляюсь я. Дедушка меня очень сильно поддержал, я очень рад, что у меня такие близкие. Он дал мне советы, которые помогут мне в армии. Он мне рассказывал очень много историй о том, какой интересной была его служба, я думаю, моя служба будет не менее интересной», – поделился юноша.

Будущий солдат рассказал, что занимался спортом – за плечами восемь лет карате, поэтому уверен, что к службе готов.

18-летний Адель Бикмухаметов из Казани отправится служить в морскую пехоту Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дома его проводили всей семьей, устроили торжественные проводы, но он ждет встречи на автовокзале, чтобы еще раз перед отправкой обнять родных, ведь увидеться снова они смогут только через год.

«Я думаю, что у меня все будет хорошо. Контракт подписывать я, скорее всего, не буду, потому что планирую после службы пойти учиться в военное учебное заведение. Тем, кому только предстоит служить, я хочу пожелать быть мужественными, ничего не бояться и помнить, что их ждут дома. Это самое главное», – рассказал Адель.

Планы у Аделя генеральские – парень смотрит далеко вперед. Так же, как и Георгий Чурашов из Алексеевского, которому 21 год. Его отец – священнослужитель Павел Чурашов. Вместе с матушкой они воспитывают шестерых родных детей и троих приемных. Георгий – пятый по старшинству.

Георгий Чурашов: «В армию я хотел с детства, тем более она нужна будет для дальнейшей работы спасателем» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сейчас в армии служит мой младший брат, только он в Севастополе, а я буду в Симферополе»

«Я уже получил среднее профессиональное образование, по специальности я спасатель-техник МЧС. В армию я хотел с детства, тем более она нужна будет для дальнейшей работы спасателем. С шести лет мне рассказывали друзья, как служат их отцы, я начал проситься у родителей в военные лагеря и вот пришел к своей основной цели – службе в армии», – рассказал призывник.

«Сейчас в армии служит мой младший брат, только он служит в Севастополе, а я буду в Симферополе. Я пойду в береговую охрану. Мама отпустила спокойно, сказала: “Каждый мужчина должен пойти, пришло и твое время”», – поделился Георгий.

Парень признался: группа здоровья у него Б4, но, несмотря на это, его отправили в береговую охрану, что его очень обрадовало.

«Это неплохие войска, которые выполняют основные задачи по защите Родины. Туда я попал по распределению, но очень рад, что попал именно туда. Уже успел узнать много нового об этих войсках. В будущем, после службы, я планирую получить высшее образование и стать офицером МЧС», – поделился своими планами будущий солдат.

Дамир Низатуллин: «Если получится, в армии буду тоже поваром, буду радовать сослуживцев кулинарными шедеврами» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дамиру Низатуллину 26 лет. Его призвали из Арского района, по образованию он повар-кондитер.

«Я иду в пехоту, буду служить в Симферополе. Надеюсь, получу новый опыт в армии. Повестка пришла мне, когда я окончил учебное заведение и получил диплом. Я морально уже готовился к этому моменту, знал, что идти служить придется в любом случае. Если получится, в армии буду тоже поваром, буду радовать сослуживцев кулинарными шедеврами», – улыбнулся призывник.

20-летний Дамир Давлетшин из Зеленодольска тоже повар. Работал в этой специальности без образования, всему научился сам. Но теперь его планы кардинально поменялись: кастрюли и сковородки сменит на автомат. Он планирует стать военным.

Дамир Давлетшин: «Я иду служить в морфлот. Скорее всего, попаду в пехоту, очень хочу именно туда, но точно пока еще не знаю, куда попаду» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Хочется чего-то нового в жизни. Я иду служить в морфлот. Скорее всего, попаду в пехоту, очень хочу именно туда, но точно пока еще не знаю, куда попаду», – рассказал Дамир.

Провожали его в тесном семейном кругу. Он сразу сказал родным, что планирует подписать контракт.

«На гражданке меня мало что привлекает. А на военной службе я могу получить льготы, да и сама служба интересна для меня», – говорит Дамир.

Началось мероприятие сегодня с выноса знамен России и Татарстана почетным караулом, после чего прозвучали государственные гимны. Проводить ребят пришли представители различных министерств, ведомств, а также духовенства Татарстана.

Началось мероприятие сегодня с выноса знамен России и Татарстана почетным караулом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Будьте честными, верными друг другу, вашими успехами будут гордиться родные и близкие»

«Уважаемые призывники, уважаемые товарищи! Людям даются почетные и уважительные звания, самое высокое и почетное звание – защитник Родины. У нас есть своя малая родина – это место, где ты родился, где ты делал первые шаги. Это твой дом, твоя улица, твоя страна. Вместе это наша великая Россия. Товарищи призывники, вам предстоит выполнять свой святой гражданский человеческий долг перед Родиной. Военная служба – это хорошая школа жизни. Служба в армии для многих из вас, наверное, первое серьезное испытание на зрелость, на характер, на мужество», – отметил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Сергей Погодин пожелал призывникам удачи в службе и выполнять свой долг так, как это делали их прадеды Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он пожелал призывникам удачи в службе и выполнять свой долг так, как это делали их прадеды.

«Вам предстоит проходить службу в воинских частях Южного военного округа. Руководство Республики Татарстан и Военный комиссариат республики уверены, что наши призывники понесут лучшие традиции республики в многонациональные воинские коллективы, будут честными, верными друг другу, а вашими успехами будут гордиться родные и близкие», – рассказал генерал-майор.

«Я хочу пожелать успешного выполнения поставленной перед вами ответственной задачи. Я горжусь тем, что я стал военным. Я помню те годы, и вы скоро будете их вспоминать так же. В семье у меня все военные. Я хочу сказать вам как отец: сейчас вы сделали первый шаг – пришли в республиканский военкомат. Вам нужно будет показать себя с лучшей стороны, чтобы республика за вас не краснела», – обратился к будущим солдатам начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия», экс-начальник Казанского суворовского военного училища Александр Бородин.

Александр Бородин: «Я хочу сказать вам как отец: сейчас вы сделали первый шаг – пришли в республиканский военкомат» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Удачи в службе призывникам пожелали и другие гости, которые пришли проводить их. Потом на сцену вышли творческие коллективы Казани, чтобы устроить для юношей настоящий праздник. В ближайшие дни эти молодые ребята отправятся в свои воинские части, а через некоторое время принесут присягу на верность Отечеству.