«Каждый может стать частью команды»: в Нижнекамске прошел набор в Росгвардию

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске на площадке одного из торговых центров работал агитационный пункт по набору на службу в Росгвардию. Здесь каждому посетителю давали подробную информацию о службе, вручали брошюры с контактами отдела кадров и разъясняли все условия поступления.

Послушать выступления специалистов пришли и студенты. Среди них – Евгений Тебаев, спортсмен, который профессионально занимается смешанными единоборствами. Сейчас он учится на четвертом курсе института и уже строит планы на будущее.

«Росгвардия имеет много много задач и обязанностей – от борьбы с терроризмом до обеспечения общественного порядка при массовых мероприятиях…Хочу быть частью команды, которая исполняет все задачи доблестно и наилучшим способом», – отметил Евгений.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Поддержать его пришли одногруппники, заинтересованные в возможностях трудоустройства в силовых структурах.

О перспективах службы рассказал начальник отдела вневедомственной охраны, майор полиции Роман Шадрин.

«Каждый может стать частью команды. Для безопасности нашего общества», – отметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Основные требования к будущим сотрудникам Росгвардии – возраст от 18 до 50 лет, российское гражданство, отсутствие судимости. Приветствуется прохождение срочной службы. Работа ответственная и очень важная: служба направлена на обеспечение порядка и общественной безопасности.