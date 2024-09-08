«Каждый имеет право жить свободно»: боец СВО принял участие в выборах

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Житель села Новое Алимово Актанышского района, участник СВО Разиф Сарваров, несмотря на полученное ранение, пришел на избирательный участок № 939 на костылях, чтобы отдать свой голос на выборах в Госсовет. Его поддержала жена Снежана. Разифа окружили односельчане, интересуясь состоянием его здоровья и желая скорейшего выздоровления.

«Нам предоставлено право выбора. Считаю, что участие в выборах — это очень нужное дело. Мы ведь и для этого поехали на специальную военную операцию, чтобы защитить нашу страну от фашистов и неонацизма. Каждый имеет право жить свободно и говорить свое слово», — говорит Разиф Сарваров.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Разиф проходит реабилитацию в родном селе после тяжелого ранения, полученного в боях за Авдеевку. Он рассказал о том, как водил бойцов на передовую и как дрон сбросил гранату под его ноги. После трех месяцев лечения в госпитале в Саратове он сейчас находится в отпуске, окруженный заботой семьи.

«Я горжусь своим мужем. Каждый мужчина, участвующий в специальной военной операции, борется за наш мир. Мы пришли на выборы ради того, чтобы быстрее настал мир. Как сказал мой муж, на выборах решается наше будущее», – отметила Снежана.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Выборы проходят в недавно открывшемся после реконструкции Доме культуры, что создает атмосферу праздника. Участники голосования активно приходят на участок: если утром свой голос отдают взрослые, то после 9 часов стали приходить молодые семьи с детьми. На руках у них браслеты, выданные избирательной комиссией.

Секретарь избирательной комиссии Фируза Закирова сообщила, что по состоянию на 10 часов проголосовали около 300 из 927 избирателей. Это говорит о высоком интересе местных жителей к выборам и их стремлении участвовать в формировании будущего своего района.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой