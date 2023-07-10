«Каждый готов учиться и идти до конца»: как контрактники из РТ осваивают военную науку

«Люблю тебя Татарстан, своих не бросаем!»

Военнослужащие из Татарстана расположились в большом палаточном городке на территории учебного полигона. Каждый день для бойцов начинается с подъема, водных процедур и полезного завтрака. После этого они в полном обмундировании преодолевают бегом более пяти километров до учебных площадок.

Для бойца с позывным Солар усиленная тренировка – не пустой звук. С раннего утра он со своим батальоном учится накладывать себе жгут в процессе имитации боя. Практикуются бойцы под палящим солнцем, за ними внимательно наблюдает инструктор – научиться оказывать медицинскую помощь важно. В критической ситуации это поможет спасти свою жизнь и помочь товарищу.

«Я из Бугульмы, контракт решил заключить в июне этого года. Я пришел в военкомат и сказал: хочу помочь нашим ребятам. Прошел медицинскую комиссию, за неделю собрал документы и 21 июня прибыл сюда. Я проходил срочную службу и работал во внутренних органах какое-то время. Мне выдали хорошее обмундирование, оружие и обеспечивают всем необходимым. Люблю тебя Татарстан, своих не бросаем!» – коротко рассказал о себе один из военнослужащих.

На разных площадках полигона солдаты учатся перемещаться между укрытиями и вести бой из различных видов оружия.

«Нас обучают опытные инструкторы, все показывают. Обмундирование тоже на высоком уровне. К армейскому быту привыкаешь быстро, жаловаться тут на что-то грех. Кормят вкусно, единовременную выплату уже получил, с зарплатой тоже проблем нет. Все по высшему разряду», – дополнил боец.

Бойцу с позывным Ирбис – 57 лет. Несмотря на свой не юный возраст, он пошел на контрактную службу не раздумывая. Когда его близкие уехали защищать Родину в зону СВО, он не смог оставаться в стороне.

«Трое моих племянников сейчас участвуют в СВО, у меня самого сейчас трое детей. Я – патриот своей страны, прошел Афганскую войну, могу поделиться опытом с остальными и научиться чему-то новому. Нас учат оказывать медицинскую помощь друг другу, мы ходим на стрельбы и изучаем теорию. Кто-то должен идти на фронт, если я не пойду – другой может не пойти. Я рад, что здесь много ребят из Татарстана, я завел много друзей, песни петь нам пока некогда, учимся воевать», – сказал он.

Инструктор по тактической медицине рассказал, на чем делает упор в обучении новобранцев. По его словам, если раньше военных обучали только кадровые офицеры, то теперь среди инструкторов много людей с боевым опытом из зоны СВО.

«Сейчас мы проводим занятие по оказанию первой медицинской помощи в условиях боя согласно нормативу, который был разработан во время проведения СВО, с учетом опыта, полученного там. Моя основная цель – довести до каждого бойца знания и умения по оказанию первой помощи себе и товарищу. Работа идет блоками: от первой помощи до эвакуации и обращения с дополнительными препаратами и лекарствами», – отметил инструктор.

«Каждый военнослужащий должен здесь почувствовать свое оружие»

На соседних площадках солдаты учились тактике передвижения во время контакта с противником и обращению с различными типами оружия – от автоматов до пулеметов и РПГ.

«В настоящий момент здесь проходят занятия по огневой и тактическо-медицинской подготовке, а также сборы с гранатометчиками и пулеметчиками. Здесь каждый военнослужащий должен познать и почувствовать свое оружие, узнать тактику его использования и технические характеристики. В дальнейшем здесь будет совершенствоваться боевое слаживание взводов и рот. Они научатся работать боевыми двойками и тройками и в полном объеме выполнять возложенные на них обязанности», – рассказал исполняющий обязанности командира дивизии полковник Зульфат Нигматзянов.

По словам командира одного из подразделений, все военнослужащие, которые находятся сейчас на полигоне, пришли в Вооруженные Силы РФ добровольно. И они очень хотят учиться.

«Каждый из них готов обучаться, готов идти до конца, мы помогаем им всеми силами. Информацию они впитывают по максимуму, потому что знают, куда придут по окончании этого обучения», – сказал он.

Командир первой гаубичной батареи рассказал «Татар-информу», что татарстанские бойцы ответственно относятся к обучению.

«Все наши упражнения максимально приближены к боевым условиям. В них учитывается опыт артиллеристов в зоне СВО, их хитрости и наблюдения. В нашем деле важно уметь не только метко стрелять, но и маскировать технику и передвигаться с ней, самим вовремя убежать в укрытие», – сказал он.

Командир отметил, что некоторые ребята уже познакомились с особенностями работы артиллеристов во время срочной службы, что облегчает их обучение. Более опытные товарищи помогают тем, кто столкнулся с работой артиллерии недавно.

«Есть у нас ребята без какого-либо опыта, но пришедшие по зову сердца защищать Родину. Мы обязаны дать им знаний по максимуму. У нас индивидуальный подход к каждому. Возложенные на нас задачи выполним обязательно», – дополнил он.

После обучения на полигоне солдат ждут обед и водные процедуры. Но перед этим им снова нужно преодолеть более пяти километров под палящим солнцем, с оружием и в броне – и это после нескольких часов изнуряющей тренировки.

«Кормят нас здесь хорошо. На обед дают первое, второе, салат и компот. После тяжелых тренировок есть хочется очень сильно», – поделился один из бойцов во время обеда.

После обеда солдаты приводят в порядок свою форму и оружие, а также готовятся к проверке личного состава.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Видео: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»