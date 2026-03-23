Каждый голос важен: «Единая Россия» собрала 16 тыс. предложений в программу партии

«Единая Россия» готова к выполнению поставленных задач в рамках избирательной кампании 2026 года, отметил Владимир Якушев на прошедшем 19 марта в Москве заседании Генерального совета партии.

«Вся инфраструктура партии готова и загружена, мы находимся в активной фазе проведения предварительного голосования и в избирательной кампании. Наша задача – организованно этот путь пройти», – подчеркнул секретарь Генсовета ЕР.

На мероприятии также обсудили ход подготовки новой Народной программы «Единой России» и проведения предварительного голосования, которое определит будущих кандидатов от партии на выборах в Госдуму.

В настоящее время идет активный сбор инициатив в новую Народную программу «Единой России». На данный момент поступило уже более 16 тыс. предложений. Каждый житель страны может внести свои идеи и на их основе сформируют предложения в новый программный документ. Благодаря новому подходу в работе по подготовке, программа партии будет состоять из двух документов. Первый блок – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения важнейших задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии и описание стратегического образа России.

Владимир Васильев, заместитель секретаря Генсовета партии, отметил, что фракция «Единой России» – законодательная опора Президента в парламенте. Ее ключевой задачей является реализация поручений Главы государства по итогам Съездов партии, Посланий Федеральному Собранию, заседаний Госсоветов и прямых линий. За пять лет количество членов «Единой России» выросло на 300 тыс. человек – на сегодня их уже 2,653 миллиона, число сторонников выросло еще более чем на 300 тысяч – сейчас их 938 тысяч. На муниципальном уровне работают 170 тыс. членов ЕР.

В рамках предварительного голосования избиратели определят, кто из кандидатов от «Единой России» будет представлять их интересы в течение ближайших лет. Особое внимание уделят участникам СВО, решившим участвовать в выборах. Всего на предварительное голосование подано 1 709 заявок. 506 из них – на выборы в Государственную Думу. 81 – количество участников специальной военной операции, которые подали свои заявки

«Каждый участник специальной военной операции обязательно должен иметь своего наставника. Естественно, с первого момента, как только участник специальной военной операции решил у нас участвовать в избирательной кампании, мы должны этот институт наставничества ему в полном объеме обеспечить», – отметил Владимир Якушев.

Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.

Секретарь Генсовета акцентировал внимание на том, что одной из важнейших задач остается организованная работа с избирателями. Напомним, сбор предложений в программу партии проходит на сайте естьрезультат.рф. Также «Единая Россия» организует офлайн-площадки в 16 городах – в каждом из них проживают более 600 тысяч избирателей.