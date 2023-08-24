«Каждый год отправляю заявку на участие»: АО «Татмедиа» разыграло призы среди подписчиков

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

АО «Татмедиа» сегодня вручило призы победителям акции «Скутер, телевизор и другие призы за подписку!», в которой участвовали читатели газет и журналов медиахолдинга. На участие в акции поступило 420 заявок от подписчиков со всех районов Татарстана, а также 14 участников из Тюменской области, Башкортостана, Красноярска, Самары, Ульяновской и Пензенской областей и других регионов страны.

«Общий тираж изданий „Татмедиа“ превышает 200 тыс. экземпляров. Учитывая, что журналы и газеты передаются из рук в руки, до миллиона человек являются нашими читателями, а это огромное достижение. Розыгрыш призов среди читателей стал традицией, мы десятый год проводим это событие. Самое главное, что акция даёт возможность контактировать с людьми, они нам пишут письма, мы читаем, интересуемся. Каждые полгода мы разыгрываем подарки, и для нас это большая радость и успех в том, что мы нужны и востребованы», — сказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Среди ценных призов, разыгранных по акции, читателям вручили газонокосилку, телевизор, два пылесоса, сушилку для фруктов, два электрических шуруповёрта, три утюга и три тонометра. Главный приз — скутер —

отправится в Менделеевский район, его обладателем стала Фаузия Фатыхова.

Подписчица читает прессу на татарском языке, поэтому выписала газеты «Мәдәни җомга» и журнал «Сөембикә».

«Каждый год отправляю заявку на участие, три раза выигрывала призы, как видите сегодня получила главный приз — скутер. Хочу поблагодарить всех организаторов. Я сама пенсионерка, поэтому скутер отдам моему сыну, а я буду в качестве пассажира», — сказала победительница.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Чтобы стать участником акции, необходимо оформить подписку на газеты и журналы медиахолдинга и прислать квитанцию.

«С квитанциями приходят очень теплые письма от читателей, которые делятся своими радостями и горестями. Есть и юбиляры, и те, кто отпраздновал золотую свадьбу, очень большое количество бабушек и дедушек, выписывающих детские издания для внуков. В письмах также содержатся рекомендации для конкретных изданий, которые мы передаем в редакции. Немало и детей, выписывающих издания для родителей, особенно это актуально в регионах компактного проживания татар», — подчеркнули в АО «Татмедиа».