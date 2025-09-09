Каждый год экономика Татарстана теряет 7 млрд рублей из-за гриппа и ОРВИ

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ежегодный ущерб экономике Татарстана от гриппа и ОРВИ составляет 7 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, заведующий кафедрой эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Марина Патяшина.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Одним из эффектов вакцинации является стабильность трудовых ресурсов. Вакцинация позволяет снизить количество больничных листов, ведь грипп выключает человека из трудового ритма», – объяснил врио министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.