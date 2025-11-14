«Я такой же ребенок, как и все»: в День борьбы с диабетом в Казани устроили праздник

Сегодня в Казани в честь Всемирного дня борьбы с диабетом прошло мероприятие для детей и их родителей. На празднике собрались ребята с диагнозом сахарный диабет первого типа. Несмотря на регулярное лечение и прием лекарств, эти дети чувствуют себя совершенно обычными и ничем не отличающимися от своих сверстников.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Диагноз мне поставили в семь лет. Мне установили инсулиновую помпу, которая вводит лекарство, а также датчик, который измеряет уровень сахара в крови. Я такой же ребенок, как и все, нет никаких ограничений, в том числе в еде. Все это благодаря препаратам», – рассказала 12-летняя Аделя Мулюкова.

Для маленьких гостей мероприятия устроили увлекательное шоу с аниматорами и организовали творческую мастерскую, а их родители в это время прослушали лекцию врачей об особенностях заболевания.

«В Татарстане большое внимание уделяется тем, кто страдает сахарным диабетом. Мы постоянно говорим о поддержке этой категории населения, об открытии специальных детских садов, классов для этих детей. Сегодня они обеспечиваются всеми необходимыми препаратами», – отметила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Она добавила, что не стоит забывать о профилактике заболеваний.

«Нужно заниматься здоровьем подростков, которые через несколько лет вступят в репродуктивный возраст и сами станут родителями. Также важна вторичная профилактика, которая направлена на снижение риска развития осложнений. Первостепенные задачи государства – разрабатывать программы, связанные со здравоохранением нашего населения, особенно детей», – заявила детский омбудсмен.

Как сообщила замруководителя Управления здравоохранения по Казани Гульнара Гайфулина, число заболевших диабетом детей и взрослых увеличивается с каждым годом.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Каждый год выявляются все новые и новые случаи сахарного диабета у детей и очень важно, чтобы пациенты как можно раньше узнавали о своем диагнозе, чтобы заболевание можно было взять под контроль и избежать осложнений. Наши маленькие пациенты находятся на диспансерном наблюдении, они всегда на контроле у эндокринолога. Несколько раз в год они проходят обследование, в случае необходимости проводится корректировка лечения», – рассказала она.

По данным статистики, сегодня в Казани проживает 631 ребенок с сахарным диабетом. К сожалению, ежегодно количество заболевших увеличивается. Каждый год болезнь находят примерно у 90 детей, тогда как еще несколько лет назад этот показатель был почти вдвое ниже.