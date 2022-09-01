«Каждый должен уметь играть в футбол»: Миннниханов открыл в Елабуге крытый манеж

Президент Татарстана Рустам Миннниханов открыл в Елабуге футбольный манеж и поздравил жителей города с началом учебного года и открытием важного инфраструктурного объекта.

Руководитель республики, обращаясь ко всем присутствующим, рассказал, что раньше в футбол татарстанцы могли играть только в теплое время года. «Конечно, это было большое упущение. Мы эту тему рассматривали несколько раз. Манеж был только один, в Казани. Потом за год мы построили сразу четыре больших манежа в республике», — поделился Президент.

Руководство Татарстана даже летало в Исландию, чтобы рассмотреть опыт строительства данных спортобъектов. «Как может вот такая небольшая страна с серьезными климатическими условиями играть на уровне английской сборной? Очень просто. Они построили много манежей. Сначала мы тоже построили большие манежи, а теперь в год открываем по 5-6 небольших. Теперь и в Елабуге появился манеж. У вас много спортивных объектов, но вот такого манежа не было. Я поздравляю вас с этим событием. Слышал, что уже есть результаты», — отметил руководитель, обращаясь к главе Елабуги Рустему Нуриеву.

Президент пожелал спортсменам Елабуги интересной игры в футбол. «Я считаю, что каждый из нас в меру своих возможностей должен уметь играть в футбол. Это прекрасный вид командной игры. Больших побед всем!».

Глава района Рустем Нуриев поблагодарил руководителя республики за такой подарок елабужанам, благодаря которому в городе и районе получится привлечь к спорту больше детей. «У нас есть футбольный стадион и манеж, конечно, великолепное дополнение к нему. Нам было очень нужно тренироваться в зимний период. Дети получат такой великолепный объект. Бог даст, он будет не последним», — сказал глава района.

Перед общей фотографией юный воспитанник спортшколы «Олимп» Тимур Габдрахманов вынес бело-голубой мяч и черный маркер, попросив Рустама Минниханова подписать футбольный мяч на память для юных футболистов Елабуги.

Крытый футбольный манеж с каркасно-тентовым покрытием с футбольной поляной размером 20 на 40 метров построен в рамках реализации федерального проекта «Демография» национального проекта «Спорт — норма жизни» и республиканской программы «Строительство малозатратных спортивных сооружений и УСП».

Объект включает в себя административную зону — АБК и игровую зону — манеж. В административном блоке расположены технические помещения: две раздевалки по 12 человек, инвентарная комната для спортивного оборудования, комната для тренера, комната для оказания первой медицинской помощи с процедурной, индивидуальный тепловой пункт. Игровая зона — манеж, представлен в виде тентового навеса с искусственным газоном.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.