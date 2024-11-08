«Каждый десятый татарстанец сталкивался с коррупцией»: о мониторинге и принятых мерах

Работа на профилактику преступлений позволила в разы снизить показатели

Фото: © «Татар-информ»

«Раньше с коррупцией сталкивался каждый пятый, сегодня – каждый десятый»

Мониторить ситуацию с коррупцией Татарстан взялся одним из первых еще в 2011 году. Работа на профилактику преступлений позволила в разы снизить показатели. Если 13 лет назад 20 процентов опрошенных татарстанцев заявляли, что хотя бы раз за год попадали в ситуацию, когда сталкивались со взяточничеством, то в последние годы этот показатель колеблется на уровне 10 процентов.

«Коррупция – это не только дача и получение взятки, но гораздо более сложное и серьезное явление. Некоторые называют его социальным явлением. Это связано с тем, что извращается сам принцип государственной власти. Это приводит к негативным последствиям, теряется доверие к органам власти, люди перестают заниматься конкурентным ведением дел, в том числе бизнесом, потому что разочаровываются в возможности достичь желаемого результата законным путем», – рассказал заведующий организационным отделом Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов.

Экономика перестает быть развитой и в дальнейшем может привести к тому, что сама государственная машина будет разрушена.

«Ежегодно в республике возбуждается порядка тысячи уголовных дел коррупционной направленности»

«Актуальность для Татарстана и для всей Российской Федерации подтверждается статистикой. Ежегодно только у нас в республике возбуждается около тысячи уголовных дел коррупционной направленности. В основном это случаи взяточничества», – отметил он.

Больше всего подвержены этой напасти те сферы, где задействована большая часть бюджетных средств, которая является соблазном для коррупционеров, отметил Панкратов.

Алексей Панкратов: «Коррупция – это не только дача и получение взятки, но гораздо более сложное и серьезное явление» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ущерб от таких преступлений зачастую приближается к миллиарду. Но надо отдать должное правоохранительным органам, которые позволяют обеспечить возмещение причиненного ущерба практически в полном объеме», – рассказал заведующий организационным отделом Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.

Важно подходить к борьбе с коррупцией, имея детальное представление о каждом конкретном случае, добавил он.

Мало раскрыть преступление – надо думать над ликвидацией последствий

Противодействие коррупции включает в себя три составляющих: борьбу с коррупцией, предупреждение коррупции, выявление преступлений и устранение причин. Третья составляющая – минимизация и ликвидация последствий.

«Вы сами понимаете, мало раскрыть преступление. Давайте разберем пример: одно время у нас в Татарстане было распространено такое посягательство, как завладение земельными участками с использованием процедуры дачной амнистии. То есть если у человека нет документов по каким-то причинам, но есть доказательства, что оно ему принадлежит, можно было по упрощенной системе это имущество узаконить. В наших деревнях и селах ведутся сельскохозяйственные книги, в которых записано, кто и каким участком владеет. Кто-то давал взятку, в эти книги вносили изменения, делали подложные выписки, человек шел в суд и оформлял участок в собственность», – объяснил Алексей Панкратов.

Сотрудники правоохранительных органов выявляли такие преступления, направляли их в суды, которые выносили решения. При этом судьба таких участков оставалась за скобками, добавил заворготделом.

Ежегодно в республике возбуждается около тысячи уголовных дел коррупционной направленности Фото: © «Татар-информ»

«Была разработана методическая рекомендация как восстановить эти участи в муниципальной собственности. Долгое время этот вопрос стоял на контроле у Раиса республики», – отметил он.

Панкратов подчеркнул, что в результате этой работы количество такого рода коррупционных преступлений снизилось практически до нуля.

«Личная заинтересованность в доходе мешает госслужащему выполнять обязанности добросовестно и объективно»

Одно из главных направлений, которое позволяет сделать работу по борьбе с коррупцией эффективной, – изучение проблемы и мер, которые принимаются для ее профилактики.

Предоставление сведений о доходах и имуществе, контроль расходов – это те меры, которые позволяют выявить коррупционера.

«Еще одно направление – предотвращение и урегулирование конфликта интересов. Государство ввело такой механизм, чтобы предотвратить преступление. Наличие личной заинтересованности в получении дохода может мешать госслужащему выполнять свои обязанности добросовестно и объективно», – рассказал Алексей Панкратов.

Он примел пример, что если жена чиновника возглавляет фирму, он не имеет права только ее привлекать к выполнению госконтракта.

«Такой соблазн есть, но государство продумало, чтобы личная заинтересованность не влияла на качество работы», – объяснил он.

Предоставление сведений о доходах и имуществе, контроль расходов – это те меры, которые позволяют выявить коррупционера Фото: © «Татар-информ»

Больше тысячи заявок через «Народный контроль» за этот год

Цифровые технологии стали хорошим помощником, который позволил снизить уровень коррупции в Татарстане. Благодаря электронным переводам средств, системам видеонаблюдения, электронным записям на прием стало проще отслеживать действия коррупционеров.

«На данный момент в Татарстане работает порядка 500 веб-сервисов, позволяющих государственным органам взаимодействовать с населением. Все 328 муниципальных услуг, которые оказывает государство, переведены в электронный вид и доступны каждому жителю. Есть еще один инструмент – система “Народный контроль”. Даже когда человек не осознает, что сообщает о коррупции, а просто создает заявку о каком-то безобразии, зачастую запускает механизм, который решает антикоррупционные вопросы», – рассказал Алексей Панкратов.

За этот год опубликовано более тысячи уведомлений жителей Татарстана, касающихся работы органов госвласти и местного самоуправления. Большая их часть касалась благоустройства территорий, содержания и ремонта дорог, обращений с ТКО и здравоохранения.

«Ушли те времена, когда органы госвласти пытались ввести в заблуждение. На первых порах такая ситуация возникала. Что уж греха таить, исполнители фотошопили результаты своей работы. Человек присылал заявку о том, что яма на дороге, а ему в ответ присылают фотографию: “Все, яма заделана”. А он отвечает: “Как же заделана? Вот же я иду, а она опять есть”. Оказывается, фотографию просто отфотошопили. Такие случаи выявлялись неоднократно, достаточно серьезные меры принимались», – привел пример Алексей Панкратов.

«Татарстан одним из первых начал работу в этом направлении»

Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан Олег Пелевин добавил, что в Татарстане с 2005 года проводятся опросы населения на коррупционные темы. А с 2011 года в Татарстане проводится антикоррупционный мониторинг.

«Антикоррупционный мониторинг получил правовую основу в качестве одного из инструментов противодействия коррупции. Татарстан одним из первых начал работу в этом направлении», – отметил Олег Пелевин.

Антикоррупционный мониторинг – это работа по анализу, мониторингу и прогнозу коррупции, прогнозам ее проявления и мер противодействия.

Олег Пелевин: «Антикоррупционный мониторинг получил правовую основу в качестве одного из инструментов противодействия коррупции» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В октябре этого года подведены итоги антикоррупционного мониторинга за первое полугодие. Данные использовались из разных источников, в том числе из системы “Народный контроль”, через которую за первые полгода поступило более 53 тысяч обращений. За первое полугодие прошлого года таких обращений было свыше 44 тысяч. Для жалоб о коррупции в системе предусмотрены 17 категорий. В отчетном периоде опубликовано 21 обращение. За такой же период прошлого года эта цифра была точно такой же», – обратил внимание Олег Пелевин.

«Большую роль в пропаганде и воспитании антикоррупционного поведения играют средства массовой информации. Обязательным условием в борьбе с коррупцией является информирование граждан и формирование антикоррупционного поля», – отметил Олег Пелевин.

Передовики в борьбе с коррупцией – Минтруд и Нижнекамский район

В Татарстане наиболее эффективны в принятии антикоррупционных мер Министерство труда занятости и социальной защиты и Министерство земельных и имущественных отношений. Среди ведомств наибольшую эффективность показал Государственный комитет по биоресурсам.

Эффективность работы со взяточничеством оценили и среди районов. Их поделили по количеству муниципальных служащих.

«Среди районов с численностью более 400 человек самыми эффективными по антикоррупционным мерам являются Нижнекамский и Зеленодольский районы и Казань. В группе с численностью до 400 человек наиболее эффективны Лениногорский, Тукаевский и Рыбно-Слободский районы. Районы, где количество госслужащих менее 200 человек, отличились Муслюмовский, Спасский и Тюлячинский районы», – привел данные Олег Пелевин.

Результаты мониторинга показывают, что в Татарстане активно ведется работа по профилактике коррупции, в то же время позволяет понять, по каким направлениям нужно усилить работу.

«В целом итоги работы за год мы будем подводить уже в апреле следующего года. По традиции так же соберемся и обсудим результаты», – сказал в завершение он.