Каждый десятый посетитель салонов связи в Татарстане интересуется смартфонами 5G

Tele2 в Татарстане фиксирует рост интереса к смартфонам с поддержкой 5G среди клиентов фирменной розницы. Около 10% посетителей салонов Tele2 стали обращать внимание на наличие устройств с поддержкой этого стандарта связи. Протестировать новейшую технологию можно в пилотной зоне 5G в Казанском метрополитене с июня этого года.

В ассортименте розничной сети Tele2 в Казани представлены смартфоны с поддержкой 5G. Флагманами технологии пятого поколения являются устройства бренда Xiaomi. Наибольшим спросом пользуются модели десятой серии: Mi 10T, 10T Pro, Redmi Note 10T. Их продажи за летний период выросли вдвое по сравнению с началом года.

По статистике оператора, около 40% покупателей при выборе смартфона ориентируются на новизну моделей и технические характеристики устройств: мощность процессора, размер дисплея, качество камеры, долговечность, время работы без подзарядки. Кроме того, в рознице Tele2 зафиксирован растущий интерес пользователей к гаджетам с поддержкой 5G: 10% клиентов целенаправленно интересуются, поддерживает ли аппарат сеть пятого поколения.

В июне Tele2 и Nokia запустили в Казани первую в России зону 5G в метрополитене. Она будет работать до конца 2021 года. Абоненты Tele2, у которых есть 5G-смартфоны, могут протестировать новейшую технологию на всех станциях городской подземки. Клиенты других операторов могут подключиться к сети 5G по Wi-Fi на станции «Кремлевская».