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Каждый десятый опрошенный житель Татарстана сталкивался с коррупцией
Социологический опрос, который входит в состав антикоррупционного мониторинга, показал, что почти 10% опрошенных жителей Татарстана попадали в коррупционную ситуацию. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о результатах антикоррупционного мониторинга органов власти РТ рассказал заведующий организационным отделом Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов.
«Опрашивали порядка 3500 человек. 9,9% опрошенных за прошлый год отметили, что, хотя бы раз в течение года попадали в коррупционную ситуацию», – рассказал Алексей Панкратов. По его словам, с 2011 года этот показатель снизился в два раза.
«Из тех, кто попал в коррупционную ситуацию, почти 40% приняли решение дать взятку или принять ее», – добавил заведующий орготделом Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики.
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