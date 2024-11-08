Каждый десятый опрошенный житель Татарстана сталкивался с коррупцией

Социологический опрос, который входит в состав антикоррупционного мониторинга, показал, что почти 10% опрошенных жителей Татарстана попадали в коррупционную ситуацию. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о результатах антикоррупционного мониторинга органов власти РТ рассказал заведующий организационным отделом Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов.

«Опрашивали порядка 3500 человек. 9,9% опрошенных за прошлый год отметили, что, хотя бы раз в течение года попадали в коррупционную ситуацию», – рассказал Алексей Панкратов. По его словам, с 2011 года этот показатель снизился в два раза.

«Из тех, кто попал в коррупционную ситуацию, почти 40% приняли решение дать взятку или принять ее», – добавил заведующий орготделом Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики.