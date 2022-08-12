Каждый день в Татарстане растет количество заболевших Covid-19

Последние три недели в Татарстане растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Однако в Роспотребнадзоре отметили, что рост умеренный. К примеру, за последние сутки зарегистрировали 82 случая заражения, ежедневный прирост заболеваемости составил 3,7%, в то же время в феврале 2022 года ежедневный прирост достигал 39%.

«Особенностью распространения инфекции в текущем году является легкое течение, преимущественно в форме острых респираторных вирусных инфекций, не требующих госпитализации», – рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре РТ подчеркнули, что по-прежнему чаще всего заболевают люди 65 лет и старше. Им и людям с хроническими соматическими заболеваниями ведомство настоятельно рекомендует соблюдать масочный режим в общественных местах.

«Также актуальной мерой профилактики остается вакцинация, которую необходимо сделать всем, у кого прошло с момента последней вакцинации шесть и более месяцев», – напомнили в пресс-службе.