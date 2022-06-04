«Каждый день новый вид из окна»: в Болгаре прошел фестиваль для автопутешественников

В Болгаре прошел Всероссийский автотуристический фестиваль Vanlife-Автосабантуй. К живописному месту в прошедшие выходные съехались около 400 автомобилей и фургонов из разных уголков России и других стран. Фестиваль любителей дикого отдыха в Татарстане проводится уже второй раз – в прошлом году мероприятие состоялось на территории Иннополиса.

Фото: © Галина Гилязидинова

«Фестиваль в этом году проходит во второй раз, и это, действительно, важное событие не просто для любителей автотуризма, этот фестиваль важен для развития внутреннего туризма Российской Федерации. Кроме того, фестиваль позволяет популяризовать и развивать такое направление как создание автокемпинга на территории и России, и Республики Татарстан», — отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

В этом году любителей дикого отдыха около 400 экипажей из разных городов – Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Омск, Хабаровск, Краснодар, Екатеринбург, Барнаул. Для туристов и путешественников Татарстан очень привлекателен в виду развитой инфраструктуры и туристических центров.

Фото: © Галина Гилязидинова

«Здесь представлены экипажи из других стран, то есть мы вышли на некий международный уровень. Республика Татарстан – это перекресток дорог. Почему все так хотят посетить Татарстан? Здесь хорошая инфраструктура, отличные дороги и есть красивые места, которые туристам хочется посетить», — рассказал исполнительный директор фестиваля Андрей Горностаев.

Помимо этого фестиваль также посетили автопутешественники из других стран, а именно из Белоруссии, ДНР и Казахстана. Одним из таких любителей дикого отдыха стал Василий Мазуренко, вместе с женой вот уже 11 лет он путешествует на кемпере. Дом на колесах практичен и оснащен всеми благами цивилизации: внутреннее пространство разделено на кухню, душевую и спальню, также есть электричество и туалет.

История путешествий семьи Мазуренко богата: они посетили многие регионы, включая Смоленск, Омск, Новосибирск, Одессу, Киев, Республику Крым, Волгоград, Украину. Однако по обоюдному признанию участников Татарстан занял в их сердцах особое место.

«Мы прибыли из Казахстана из города Алматы специально на фестиваль в Татарстан. Нам очень нравится ваша республика, ваш народ и дороги – они достаточно хорошие, по ним приятно ездить. Видно, что ваш президент переживает за народ, а это дорогого стоит», — поделился участник фестиваля Василий Мазуренко.

Он также отметил, что для него путешествия на автомобиле очень удобны: не нужно искать гостиницы или хостелы, так как во время поездки такой дом на колесах автономен и мобилен.

Помимо опытных путешественников на фестивале были также и те, кто участвует в первый раз. Одной из таких была Ольга Беликова – владелица уникального прицепа, сделанного еще во времена СССР.

Фото: © Галина Гилязидинова

«Мы с семьей купили прицеп-дачу, которая была сделана еще при Советском Союзе Ростовским вертолетным заводом. Два месяца мы потратили на ремонт: все делали своими руками. Из Санкт-Петербурга мы отправились в долгожданное путешествие и так поучаствовали в первом для нас автофестивале. Это потрясающе», — поделилась впечатлениями участница фестиваля.

Также она подчеркнула, что из основных трат путешествий подобного формата – бензин и еда. Поэтому с каждым годом ажиотаж и интерес к кемпингу только лишь растет.

Фестиваль собрал на одной площадке представителей разных сообществ: это участники, которые путешествуют на домах собственного производства, а также владельцы кемпингов и производители, которые представили общественности самые новейшие разработки и модели готовых домов на колесах и прицепов.

«На протяжении нескольких лет мы изготавливаем автодома. Они мобильные и компактные, но при этом дома включают в себя все необходимое: душ, спальня, кухня, освещение, тепло и т.д. Дома на колесах мы производим в Подмосковье. И могу сказать о том, что спрос превышает предложение, и не только наши мастерские загружены на год вперед», — поделился один из производителей домов на колесах Андрей Наумов.

До пятого июня участники будут наслаждаться красотами природы и достопримечательностями Великого Болгара, а также смогут посетить город Тетюши.