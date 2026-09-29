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Общество 29 сентября 2026 10:17

Каждый четвертый житель Нижнекамского района – пенсионер

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В Нижнекамском муниципальном районе проживают 66 090 человек, получающих пенсии по старости. Это 23% от общей численности населения – практически каждый четвертый житель. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Александра Офицерова.

По ее словам, в районе также проживают 923 долгожителя в возрасте 90 лет и старше. Из них 11 человек перешагнули 100-летний рубеж.

Для жителей района, достигших 100 лет, организуют поздравления на дому с вручением подарочных наборов от Раиса Татарстана.

«1 октября – Международный день пожилых людей – это не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а возможность сказать теплые слова благодарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны и труда, пенсионерам и пожилым жителям за вклад в развитие нашего города и района, за многолетний труд, опыт, доброту и мудрость», – сказала Офицерова.

#ГордимсяНижнекамском
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