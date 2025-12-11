news_header_top
Общество 11 декабря 2025 14:12

Каждый четвертый вопрос на Прямую линию с Путиным поступает через MAX

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каждый четвертый вопрос на Прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным поступает через национальный мессенджер MAX. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, из 868 981 обращения, поступившего по состоянию на 11 декабря 12.00 мск, 210 тыс. вопросов принято через MАХ.

Напомним, 19 декабря пройдет большая пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным». Особенностью этого года стала возможность задать вопрос Президенту с помощью чат-бота в национальном мессенджере.

Сбор вопросов стартовал 4 декабря в 15.00 по московскому времени и продлится вплоть до окончания программы 19 декабря. Отправить сообщение можно как в формате текста, так и видео в чат-боте «Итоги года с В.Путиным».

Ссылка на онлайн-трансляцию и самые важные комментарии Президента будут опубликованы в канале «Кремль.Новости» в МАХ.

