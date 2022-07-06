Каждый четвертый татарстанец недоволен качеством прошедшего отопительного сезона в РТ

По результатам опроса, каждый четвертый татарстанец остался недоволен качеством прошедшего отопительного сезона в Татарстане. При этом почти половина опрошенных респондентов оценили сезон на хорошо и отлично. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил исполнительный директор Ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ», член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

«Мы опросили 700 жителей Татарстана, порядка 70% из них – жители Казани. Почти 44% их них оценили сезон на хорошо или отлично. А 24% остались недовольны качеством отопления. Нельзя забывать, что дома разные, где-то они более энергоэффективны, где-то менее», – отметил спикер.

Он напомнил, что если жителя Казани не устраивает температура в квартире, то ему нужно обратиться в управляющую организацию или сервис «Открытая Казань», в муниципалитетах работает система «Открытый город».

Такие вопросы необходимо решать именно летом, потому что именно в этот период идет ремонт системы отопления, когда можно исправить большинство проблем, подчеркнул спикер.

«Понятно, что у каждого своя температура комфорта. Но есть определенные нормативы. Так, в квартирах зимой должна быть температура не ниже 18 градусов, а в угловых – 20», – заключил Романов.