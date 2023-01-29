Каждый четвертый родитель в РФ уверен, что его ребенок любит школу

Каждый четвертый родитель в России (25%) утверждает, что его ребенок любит школу, а каждый десятый (10%) — что обожает преподавателей, уроки и одноклассников. Однако в 17% участники опроса, наоборот, заявляют о нелюбви ребенка к учебе. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Исследование показало, что меньше всего любви к школе испытывают учащиеся 5 — 9-х классов — 20%, в то время как среди младшеклассников и старшеклассников этот процент значительно ниже — 15 и 14% соответственно.

Причины антипатии к школе у детей разные, однако в тройку наиболее частых попали сложные отношения с учителями, отсутствие интереса к учебе и проблемы в отношениях со сверстниками.

При этом сами родители, говоря об учебе в школе, в 6% случаев признались в антипатии к учителям, урокам и образовательной системе. Однако большинство относилось к ней с симпатией или спокойно – 76%.