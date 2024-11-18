Каждый четвертый путешественник осенью-зимой планирует поехать в Турцию — аналитика ВСК

Эксперты Страхового Дома ВСК выяснили, какие направления для путешествий наиболее востребованы в период поздней осени – начала зимы.

По оценкам Страхового Дома ВСК, в топ-10 самых востребованных стран для путешествий в ноябре-декабре вошли Турция (22%), ОАЭ (16%), Таиланд (15%), Китай (12%), российские города (5%), Шри-Ланка (4%), Египет (3,5%), Армения (3,5%), Мальдивы и Грузия (по 3%).

Кроме того, около 3% туристов планируют за время отпуска посетить несколько стран. Самые популярные маршруты — «Армения, Грузия и Турция», «Турция, Египет».

Около 20% туристов предпочитают активных отдых. Причем минимум 32% из них планируют во время отпуска заниматься любительскими видами спорта.

29% россиян в отпуске будут отдыхать в течение недели, еще 27% — в течение двух недель. Около четверти туристов запланировали отдых до 10 дней, а 19% планируют путешествовать в течение трех недель и больше.