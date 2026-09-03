Каждый четвертый казанец стыдится говорить о потребкредитах, но не об ипотеке

Каждый четвертый житель Казани (24%) открыто рассказывает об ипотеке, но предпочитает не говорить о других кредитах, а каждый третий (32%) не обсуждает с окружающими ни ипотеку, ни потребительские кредиты, следует из исследования девелопера Level Group, проведенного на данных Объединенного кредитного бюро.

Согласно полученной информации, 40% казанцев спокойно говорят и об ипотеке, и о других кредитах. 4% готовы обсуждать потребительские кредиты, но не ипотеку. Разницу в отношении к ипотеке и потребкредитам в компании объяснили тем, что ипотека воспринимается как инструмент приобретения долгосрочного актива – собственного жилья, поэтому о ней проще говорить. Потребительский кредит чаще ассоциируется с текущими расходами и личными финансовыми решениями.

Мужчины чаще готовы открыто рассказывать о кредитах (55% против 44% женщин). Женщины чаще предпочитают говорить об ипотеке, но не раскрывать информацию о других кредитах (23% против 15% мужчин). Одинаковая доля мужчин и женщин (23% и 24%) не обсуждают кредитные обязательства ни с кем, кроме партнера. В России в начале 2026 года число граждан с непогашенной ипотекой впервые превысило 11 млн человек.