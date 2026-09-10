«Каждый будет соревноваться с каждым»: Морозов — о буллитах перед матчами КХЛ

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Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил идею проводить буллитную серию перед стартом матчей лиги.

На вопрос о том, как это должно выглядеть — трансляция начинается в 19:30, и сразу буллиты, — Морозов ответил утвердительно.

По его словам, в представлении лиги команды проводят разминку, уходят в раздевалки, затем выходят на лед, проходит обычное открытие матча с церемонией символического вбрасывания и гимном, и после этого сразу начинаются буллиты.

Морозов в интервью «Чемпионату» отметил, что «все хоккеисты уже размялись, все готовы, лед находится в отличном состоянии».

Проводится серия буллитов — и одна из команд получает преимущество: «она сразу понимает: если основное время матча закончится вничью и дело дойдет до овертайма, то результат этой серии может принести ей дополнительное очко».

На уточняющий вопрос, будут ли буллиты перед матчем иметь реальное турнирное значение, Морозов ответил: «Да, в этом и заключается идея».

По его словам, «при определенном развитии матча результат этой серии будет иметь значение». Кроме того, можно вести отдельную статистику: сейчас команда за сезон может провести пять‑шесть серий буллитов, «а здесь фактически каждый будет соревноваться с каждым».

Морозов допустил, что «может появиться отдельная интересная таблица». Он напомнил, что сейчас проходит Кубок Первых, «все следят за таблицей, смотрят, кто в ней лидирует».

Морозов объяснил, что «такая идея у нас появилась совместно». Лига хочет «проработать ее в течение этого сезона, все изучить и уже после этого принять решение относительно следующего сезона».

Отвечая на предложение сделать отдельный коммерческий проект — условного «Короля буллитов», — Морозов сказал: «Да. Здесь можно придумать много различных интеграций».

На замечание, что игроки наверняка захотят узнать свою личную статистику, если будут регулярно исполнять буллиты, он ответил: «Мы можем вести отдельную статистику и определять лучшего буллитера лиги — например, по проценту реализованных попыток».