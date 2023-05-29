Каждый 20-й казанец назвал день ухода в отпуск лучшим в году

Лучшим днем на работе за прошедший год каждый двадцатый житель Казани назвал день ухода в отпуск(5% опрошенных). Каждый одиннадцатый – день выплаты премии (9%), следует из исследования сервиса SuperJob.

Для 6% самым запоминающимся стал день достижения отличных показателей в работе, а праздники и корпоративные мероприятия запомнились 5% горожан.

Двое из ста опрошенных больше всего запомнили празднование своего дня рождения с коллегами и только по одному проценту отметили дни, когда они получили похвалу от руководства, повышение в должности, увеличение зарплаты или завершили проект.

Еще 12% казанцев назвали другие запомнившиеся поводы, среди которых – переход на удаленку, защита проекта, победа в профсоревновании, успешное прохождение проверки и так далее.

При это трое из десяти работающих жителей столицы Татарстана ответили, что за прошедший год на их работе не было ни одного светлого дня.

Интересно, что мужчины в минувшем году чаще радовались премиям, а женщины — отпускам.