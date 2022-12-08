Каждому второму казанцу хватает скоростей интернета билайн для работы из дома

В Казани 54% респондентов считают, что мобильный интернет может заменить проводной при работе в удаленном формате. Такой вывод можно сделать из результатов недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*.

Чаще всего респонденты используют мобильный интернет для общения с коллегами в мессенджерах, переписки в корпоративной почте, отправки/загрузки объемных файлов и просмотра рабочих видеоматериалов. В меньшей степени с помощью мобильного интернета опрошенные казанцы участвуют в совещаниях по видеосвязи и проходят образовательные курсы.

Среди обязательных условий для комфортной удаленки участники опроса в Казани указали: надежный мобильный и проводной интернет, удобнее рабочее место и тишину во время работы. Причем первый фактор можно назвать определяющим — его выбрали 60% опрошенных.

При этом билайн значительно нарастил темпы развития своей сети в Татарстане. Только за последние четыре года сеть 4G в регионе выросла в три раза. А в этом году технические специалисты компании завершили рефарминг на территории всей республики, что позволило повысить скорости мобильного интернета на 60%**.

Специалисты компании проанализировали готовность своих абонентов перейти на дистанционный режим работы в десяти городах страны. Как показали итоги исследования, около 51% опрошенных уже работают или хотели бы работать удаленно. В Казани этот показатель составляет 48%.

*Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Ярославль. Количество респондентов — 1000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

**По данным внутренний аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов ноябрь 2021 и октябрь 2022 года.

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