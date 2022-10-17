Каждому – 50 тысяч рублей: в Муслюмово предприниматели организовали помощь мобилизованным

Материальная помощь в размере 50 тысяч рублей каждому мобилизованному из Мюслюмовского района стала возможна благодаря инициативе Ильгиза Исламова Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Производственная компания Агромастер»

В Муслюмово каждому мобилизованному из этого района оказывают материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. Такая поддержка стала возможна благодаря инициативе местного предпринимателя, руководителя производственной компании «Агромастер» Ильгиза Исламова. Идею поддержали также и другие предприниматели в районе. Это позволит дополнительно передать мобилизованным рюкзаки с предметами первой необходимости.

Во многих случаях в рамках мобилизации призваны мужчины, которые являются кормильцами семьи. Снаряжение мужчин для поездки в зону боевых действий также потребовало от семей незапланированных расходов. Ранее «Татар-информ» писал о стоимости снаряжения мобилизованного мужчины и местах, где можно приобрести самое необходимое.

В Татарстане в отдельных районах и городах руководство постаралось в той или иной мере оказать поддержку семьям, которых коснулась мобилизация. К этому движению также присоединились многие организации и предприятия в республике.

Альберт Хузин рассказал, что инициатива исходила от самих предпринимателей Фото: muslumovo.tatarstan.ru

«Эту сумму получит каждый, кто уезжает из Муслюмово»

Глава Муслюмовского района Альберт Хузин рассказал, что руководству не пришлось искать тех, кто поможет мобилизованным, – инициатива исходила от самих предпринимателей.

«Во главе этого достойного дела стоит руководитель ООО “Производственная компания Агромастер” Ильгиз Исламов. Он представитель знаменитой у нас в районе династии. Все Исламовы душой за родную землю, родной район. Их отец Закиян Исламович всю жизнь руководил районным предприятием “Сельхозтехника”, он также работал вместе с первым Президентом нашей республики Минтимером Шариповичем Шаймиевым. Дело отца продолжает сын Ильгиз Закиянович. Компания “Агромастер” сегодня входит в четверку лучших предприятий по производству сельхозтехники в России. Ильгиз Исламов, имея возможность жить в любой точке мира, не оставил родное Муслюмово. Его сын тоже обосновался в нашем районе, сейчас строит дом. Они не перестают участвовать в благотворительной деятельности. В разгар пандемии Ильгиз Закиянович помогал нашим медицинским учреждениям.

И в нынешней ситуации он не смог оставаться равнодушным. Он позвонил и предложил помощь. “Каждому, кто уезжает, буду переводить по 50 тысяч рублей. Сколько человек уедет из Муслюмово, все получат эту сумму”, – сказал он.

У нас есть благотворительный фонд «Дети Муслюмово», в который мы собираем деньги для помощи оставшимся в тяжелом положении семьям, больным детям. Ильгиз Закиянович уже на следующий день после нашего разговора перевел в этот фонд 3 миллиона рублей.

По 50 тысяч рублей уже перечислены на карты наших трех офицеров, которые были мобилизованы в первой партии. Сейчас они в Казани проходят учения.

Когда мы об этом написали в своих соцсетях, на доброе начинание отозвались и другие наши предприниматели. Таким образом, были подготовлены также рюкзаки с необходимыми вещами для мобилизованных. Руководитель сети аптек обеспечил медикаментами первой необходимости.

Мы в нашем районе живем под девизом “В единстве победим любые трудности”. Сразу после начала частичной мобилизации мы запустили горячую линию. Провели собрание с участием мобилизованных и всех ответственных лиц. Когда стали вносить уточнения, выяснилось, что среди них четыре человека были непригодны для службы. Все вопросы, касающиеся мобилизованных и их семей, оперативно стараемся решать», – рассказал Альберт Хузин.

«Это же наши ребята, многие из них – мои знакомые. Захотелось по возможности им помочь. Может быть, им, к счастью, не придется ни в окопах лежать, ни в сражениях участвовать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Даже самые обычные здесь вещи на службе бывают дороги»

«Мы же помогаем не только мобилизованным ребятам, но и больным детям, детям-сиротам, семьям, оставшимся в трудном положении, нуждающимся. Но я, по правде говоря, не привык рассказывать о своей благотворительной деятельности, – отметил Ильгиз Исламов в начале нашего разговора. – Это же наши ребята, многие из них – мои знакомые. Захотелось по возможности им помочь. Может быть, им, к счастью, не придется ни в окопах лежать, ни в сражениях участвовать. Но все же, как люди служившие, хорошо знаем, какие там условия. Во времена СССР это называлось “тяготы и лишения воинской службы”. И каждый служивший мужчина должен пройти их достойно.

В армии я мечтал: “Вот приеду домой, куплю килограмм масла, кило карамельных конфет, булку хлеба и с удовольствием поем”. Приехал, не то чтобы целую булку, хоть кусок хлеба или одну карамельку съел я или нет? Но на службе даже самые простые вещи, которые у тебя здесь есть, там становятся самыми дорогими. Те же носки, майку, футболки – стараешься их беречь, носить аккуратно, потому что рядом нет ни мамы, ни жены, чтобы все это тебе приготовить. Мыть, стирать – все приходится делать самому.

Потом, нам на службе давали 7 рублей, получаешь их, берешь ребят и идешь в так называемый чепок – солдатскую чайную, этот самый лимонад пить и карамельки поесть. Это самое большое счастье, – вспомнил годы своей службы Ильгиз Исламов. – Если оказанная мной материальная поддержка хоть немного поможет улучшить быт уехавших из нашего района бойцов, я буду очень рад», – сказал предприниматель.

Руслан Миргаулов (справа) с военным комиссаром Сармановского и Муслюмовского районов Фото из личного архива Руслана Миргалауова

«Деньги отправим нашим семьям»

Мы связались с одним из трех мобилизованных из Муслюмовского района офицеров – Русланом Миргалауовым. До этого Руслан работал в отделе строительства в районной администрации.

«Хочу поблагодарить главу района Альберта Хузина и Ильгиза Закияновича. Оказали помощь очень уместную и в солидной сумме. Нам ведь пока заработная плата не выплачивается. Эти деньги мы отправим нашим семьям. Потому что нас здесь кормят, одевают, деньги особо и не нужны. А вот ежемесячные взносы по кредитам, другие расходы остались на плечах наших семей», – рассказал он.

Руслан – опытный военнослужащий. По контракту шесть лет служил на границе с Монголией, в мотострелковых войсках. Сейчас он проходит учения в пункте сбора в Казани.

«Настроение хорошее, причин жаловаться нет. Только семьи наши переживают. Им, конечно, тяжело. После мобилизации не встречались. Если встретимся, кажется, они еще больше будут скучать. Поэтому пока общаемся только по телефону. Дома меня ждут мама, старшие сестры, моя жена», – рассказал Руслан корреспонденту «Татар-информа».

«Настроение хорошее, причин жаловаться нет. Только семьи наши переживают. Им, конечно, тяжело» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Есть ипотека, кредитных каникул еще не дали»

«Повестка пришла 22 сентября. В тот же день увезли из военкомата в Сарманово. На сборы у нас было всего несколько часов. Купили мужу экипировку, спальный мешок, армейский дождевик, другие принадлежности. У нас и ипотека есть, кредитные каникулы тоже еще не дали. Поэтому хочу выразить благодарность и руководству района, и оказавшим материальную помощь предпринимателям – от имени мужа и лично от своего имени.

Мой муж был на военной службе, офицер. Он знал, что поедет в числе первых. По выходным встречаемся. Но все равно на сердце неспокойно, очень переживаем. Желаем всем мобилизованным вернуться живыми и здоровыми», – поделилась Альбина Диникаева, супруга мобилизованного из Муслюмово Ильнара Диникаева.

Автор: Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского