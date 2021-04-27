Каждого четвертого отказника Роспотребнадзор РТ убеждает в необходимости вакцинации

Каждого четвертого отказывающегося от прививки жителя Татарстана удается убедить в необходимости вакцинации. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной Европейской неделе иммунизации, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Мы боремся с отказами кропотливо и ежедневно. Ежегодно нам удается пересмотреть 15 тыс. решений татарстанцев, которые по тем или иным причинам отказывались от прививки. [Получается убедить] каждого четвертого», — отметила главный санитарный врач РТ.

В общей сложности каждый год татарстанцы отказываются от получения примерно 60 тыс. прививок. При этом всего ежегодно в республике по Национальному календарю и по эпидемиологическим показаниям (к примеру, лесники делают инъекцию от клещевого энцефалита) вакцинируются 2 млн жителей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за прошлый год в Татарстане коклюшем заразились 37 детей. Родители заболевших ребят ранее отказались вакцинировать их.