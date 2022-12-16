Каждое третье ДТП с детьми в Татарстане происходит по их беспечности и невнимательности

Профилактика ДТП с участием детей является одним из приоритетных направлений деятельности министерств и ведомств, сообщили накануне на заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению БДД.

«Каждое третье ДТП из числа всех происшествий с детьми происходят по вине несовершеннолетнего. Наличие таких фактов свидетельствует о нашей общей недоработке», – акцентировали на комиссии.

С наступлением зимы появляются опасные места, где дети катаются на санках и ватрушках. Нередко, такие горки выходят напрямую на проезжую часть.

Так, к примеру, в Борисково ребята катались со склона и выезжали прямо на дорогу. Однако эта опасная горка была вовремя замечена и ликвидирована.

