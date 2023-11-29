Каждое десятое лекарство жители Татарстана покупают онлайн

В среднем каждый житель Татарстана расходует около 620 рублей в месяц на медикаменты. Это следует из данных аналитического агентства Alpharm за первые три квартала 2023 года.

При этом в среднем по Приволжскому федеральному округу расходы на лекарства на душу населения составляют почти 670 рублей.

Интересно, что каждая десятая покупка совершается в онлайн-аптеке. Октябрь прошлого года стал периодом пиковых продаж лекарств в республике, согласно данным маркетплейса здоровья «Здравсити». Жители сделали более 10 тыс. заказов на общую сумму более 12 млн рублей, что почти на 20% превышает объем продаж сентября.

Среди наиболее востребованных товаров — препараты для борьбы с симптомами простуды. Несмотря на опасения относительно ухода зарубежных брендов с российского рынка, доля импорта увеличилась почти на треть по сравнению с прошлым годом и составляет почти половину ассортимента средств от простуды на «Здравсити».

Тем не менее некоторые импортные лекарства подорожали (до 39% по отдельным позициям).

Эксперты отмечают, что в условиях колебаний цен интернет-аптеки становятся отличным способом экономии, поскольку всё чаще используются для поиска более доступных лекарств. Онлайн-платформы также активно применяют различные акционные механизмы, а доля товаров со скидкой увеличилась с 18% в 2022 году до почти 25% в текущем году. Глубина скидок также выросла, достигая 80% на отдельные товары, что может существенно снизить расходы на покупку необходимых препаратов. Об этом рассказал генеральный директор «Здравсити» Борис Попов.