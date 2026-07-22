«Каждая выложилась на максимум»: вратарь Хамраева — о победе над Нидерландами

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Вратарь женской сборной России по водному поло Диана Хамраева, признанная лучшим игроком матча, поделилась эмоциями от победы над Нидерландами в четвертьфинале Кубка мира (11:6). В беседе с ТАСС она отметила, что команда четко следовала плану на игру.

«Мы хорошо защищались, неплохо действовали в атаке. Шаг за шагом шли к результату, не оглядываясь на счет — ни в начале, ни в конце, — цитирует Хамраеву агентство. — Каждый отрабатывал свою позицию, все девчонки выложились максимально. Поэтому игра получилась захватывающей, эмоциональной, напряженной. Я очень рада и благодарна команде за эту победу. Но это только первый шаг — будем стараться показывать свою лучшую игру дальше».

В полуфинале, который состоится 24 июля, россиянки встретятся с победителем пары Испания — Венгрия.

Напомним, что Россия попала в финальную восьмерку Кубка мира благодаря победе во втором дивизионе. Турнир в Сиднее проходит по олимпийской системе (плей-офф), а три лучшие сборные по его итогам получат путевки на чемпионат мира 2027 года. Финальный матч состоится 26 июля. Российские ватерполистки выступают на турнире с национальной символикой.